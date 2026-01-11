＝LOVE野口衣織、すっぴんパック中の湯上がりくつろぎショット公開「この綺麗さは反則」「透明感が眩しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の野口衣織が1月10日、自身のInstagramを更新。湯上がりにくつろぐ姿を公開し、話題となっている。
野口は塩と笑顔の猫の絵文字とともに、温泉と思われる場所での動画を公開。まだ髪が濡れている湯上がりで、サンリオのキャラクター・シナモロールのパックをすっぴんの顔中に貼ったおちゃめな姿や、ステーキの食事を楽しみながら「塩にしおぅ（しよう）…！」とダジャレを飛ばす様子も公開している。
この投稿は「すっぴんでこの綺麗さは反則」「すっぴんの破壊力凄い」「透明感が眩しすぎる」「濡れ髪の彼女感にドキドキ」「ダジャレ可愛すぎる」「パック姿待ち受けにしたい」「などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
