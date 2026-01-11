1児の母・木村文乃、色鮮やかな“ぶたねぎ蕎麦”定食に「美味しそうなものばかり」「クオリティが高い」の声
【モデルプレス＝2026/01/11】女優の木村文乃が1月10日、自身のInstagramを更新。彩り豊かで栄養バランスの取れた手作り料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】1児の母・38歳女優「クオリティが高い」と話題の手作り定食
木村は、「ぶたねぎ蕎麦」「シンプルだし巻きたまご」「小松菜の海苔しらす和え」「蓮根と白滝のピリ辛きんぴら」「もずく酢」など、メインの蕎麦に加え、副菜も充実した和食定食を披露。栄養バランスに優れた手作り料理が並ぶ食卓を公開した。前夜に発熱していた子どもも回復し、家族そろって「いただきます」ができたことを報告している。
この投稿に「優しさが詰まっている」「文乃さんのごはんに憧れる」「毎回クオリティが高い」「美味しそうなものばかり」「熱が下がってよかった」「これだけ作れるのすごい」と反響が集まっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】1児の母・38歳女優「クオリティが高い」と話題の手作り定食
◆木村文乃、こだわり満載の「ぶたねぎ蕎麦」定食を公開
木村は、「ぶたねぎ蕎麦」「シンプルだし巻きたまご」「小松菜の海苔しらす和え」「蓮根と白滝のピリ辛きんぴら」「もずく酢」など、メインの蕎麦に加え、副菜も充実した和食定食を披露。栄養バランスに優れた手作り料理が並ぶ食卓を公開した。前夜に発熱していた子どもも回復し、家族そろって「いただきます」ができたことを報告している。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に「優しさが詰まっている」「文乃さんのごはんに憧れる」「毎回クオリティが高い」「美味しそうなものばかり」「熱が下がってよかった」「これだけ作れるのすごい」と反響が集まっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】