【モデルプレス＝2026/01/11】モデルで女優の田丸麻紀が1月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちと旅行に出かけた様子を公開した。

【写真】47歳2児の母モデル「イケメンオーラすごい」と話題の息子

◆田丸麻紀、子どもたちと旅行へ


田丸は、雄大な富士山を間近に臨む温泉宿での写真を投稿。美しい景色を背景にリラックスした表情を見せ、成長を感じさせる息子たちの後ろ姿を披露した。その他豪華な料理や、宿でゆったり過ごす姿も公開している。

◆田丸麻紀の投稿に反響


この投稿には「息子さんたち大きくなってる」「憧れの旅行先」「微笑ましい姿」「かっこいい写真」「背中からあふれるイケメンオーラすごい」「スタイル抜群」などの反響が寄せられている。

田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）

