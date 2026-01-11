【カワコレTGC】FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEら「カワラボ」28人がグループの枠を超えたファッションショー
【モデルプレス＝2026/01/11】■「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」（以下、カワコレTGC）」(11日、ツインメッセ静岡）
【写真】ふるっぱー、美脚際立つメンカラ衣装
FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、グループの粋を超えた3つのファッションショーが行われ、普段とは異なるスタイリングに身を包み、それぞれの新たな魅力でファンを釘付けにした。
◆「カワラボ」28人がグループの枠を超えたファッションショー
FRUITS ZIPPERの櫻井優衣・⽉⾜天⾳・真中まな、CANDY TUNEの宮野静・⼩川奈々⼦、SWEET STEADYの⾳井結⾐・⼭内咲奈・⽩⽯まゆみ、CUTIE STREETの梅⽥みゆが出演した「COLORFUL KAWAII COLLECTION」。若手デザイナーによる華やかでポップなルックを中心に、新年の幕開けにふさわしい高揚感あふれるステージを展開した。
「MONOTONE KAWAII COLLECTION」でランウェイを歩いたのはFRUITS ZIPPERの松本かれん・早瀬ノエル、CANDY TUNEの桐原美⽉・南なつ・⽴花琴未、SWEET STEADYの栗⽥なつか・庄司なぎさ、CUTIE STREETの桜庭遥花・川本笑瑠・板倉可奈。モノトーンスタイルで新たな一面がうかがえる、洗練された世界観を表現した。
「STREET KAWAII COLLECTION」ではFRUITS ZIPPERの仲川瑠夏・鎮⻄寿々歌、CANDY TUNEの村川緋杏・福⼭梨乃、SWEET STEADYの奥⽥彩友・塩川莉世、CUTIE STREETの増⽥彩乃・佐野愛花・真鍋凪咲が、ロマンティックでガーリーな要素にエッジを効かせたストリート軸のスタイリングを披露した。
◆カワラボ初の合同楽曲「CHU CHU CHU研究中！」パフォーマンス
ファッションショー後は全員で初の合同楽曲「CHU CHU CHU研究中！」をパフォーマンス。曲中には各グループの表題曲を連想させるセリフやモチーフが随所に散りばめられ、カワラボ全体の世界観が1曲の中で交差する仕掛けも。リフレインするキュートなフレーズとカラフルに展開するサウンドが一気に会場に広がった。FRUITS ZIPPERの真中まなが「ハッピーニューカワイイを静岡から皆さんに届けます！カワイイを受け取ってくれますか？」と呼びかけると、大歓声が上がった。
◆「カワコレTGC」KAWAII LAB.×TGCが初コラボレーション
東京ガールズコレクション（TGC）と、アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.（カワラボ）がタッグを組んだ「カワコレTGC」のコンセプトは「KAWAIIで世界を埋めつくす」。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHなどカワラボのメンバーが集合し、TGCプロデュースによるファッションショーや、ライブパフォーマンスを行う。なお古澤⾥紗（CUTIE STREET）と⼤川世莉（KAWAII LAB. SOUTH）は、怪我により出演を⾒合わせた。（modelpress編集部）
