全国都道府県対抗女子駅伝が11日に京都で行われ、長野は過去最高の3位となり、この大会で初めてメダルを獲得しました。



京都で行われた全国都道府県対抗女子駅伝。9区間・42.195キロを中学生から社会人までのランナーがたすきをつなぐ大会です。



長野は1区で、長野東高校3年の田畑陽菜が後半スパートをかけてトップに躍り出て、区間賞の走りでたすきをつなぎます。





続く2区では長野東の2年・川上南海が区間2位の力強い走りを見せ、先頭を譲りません。3区では赤穂中の原梨珠が1位をキープし、先頭でたすきをつなぎます。4区では今年度限りでの現役引退を発表した茅野市出身で長野東の卒業生、エディオンの細田あいがトップを譲りません。5区は長野東の2年・今井玲那がそのまま1位でタスキをつなぎます。6区は長野東出身で城西大の窪田舞がそのままトップでつなぎます。その後、長野は3位まで順位を落としましたが、最後の9区・最長10キロのアンカーを務めたのは、長野東出身で東京メトロの村上愛華。そのまま順位をキープし、長野は2時間19分12秒の3位でフィニッシュ。全国都道府県対抗女子駅伝で初めての表彰台に立ち、銅メダル獲得となりました。