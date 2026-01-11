関西初上陸！海外ココイチの逆輸入「ココイチワールド」3号店・KITTE大阪店にオープン  

コンセプトは、”海外ココイチの逆輸入”ココイチワールドは、2022年10月に1号店の京橋エドグラン店(東京都)をオープンし、3号店がKITTE大阪店に登場。オシャレな外観は、まるでカフェのような、かわいらしい店舗、馴染みのあるいつものココイチから特別な仕様で、女性でも入りやすい雰囲気。

「ココイチワールド」3号店・KITTE大阪店にオープン

海外仕様の「ココイチワールド」は、外観のみならず、多彩なトッピングの「オムカレー」も海外からの逆輸入。

カレーそのカレーソースは、国や地域によって異なる食習慣の方でも召し上がれるよう、食肉由来の原材料を使用していない海外専用のソースを使用。ココイチワールドだけで食べられます。

スパイスカレー合いがけ（チキンスパイス＆エビマスタード）KITTE大阪店限定

「スパイスカレー合いがけ（チキンスパイス＆エビマスタード）」（KITTE大阪店限定）、スパイスライスに弧を描くように、彩り豊かな副菜が盛り付けられており、トマトをベースにしたカレーソース、青唐辛子のピリっとした辛みがクセになる「チキンスパイスカレー」。

２種の異なるカレーソースを一度に味わえる

ココナッツミルクを使用したクリーミーなカレーソースにマスタードをきかせ、エビのうまみが感じられる「エビマスタードスパイスカレー」（期間限定）ゴロゴロとしたエビがたっぷり！

２種の異なる味わいを自分好みでかけながらいただけます。

チキンクリームオムカレー

「チキンクリームオムカレー」ふわとろのたまごでスパイスライスを包みこみ、カレーソースとチキンのうまみが溶け込んだ特製のクリームソース。

追加で「ハヶ岳野辺山高原牛乳使用のカニクリームコロッケ」をトッピング、クリーミーなカニクリームコロッケとコクのあるカレーソースのスパイスと重なり、食べ応えのある一品。

「ココイチワールド」でカレーをオーダーすると、副菜とスープがセットになっております。オリジナルスパイス、福神漬け、なども無料で、カレーの美味しさを一層、引きたててくれます。※ランチメニューはスープのみ

KITTE大阪店限定のジェラート

デザートには、カレーの後にさっぱりといただけるKITTE大阪店限定のジェラート、「大阪ミックスジュース」。爽やかで甘酸っぱい味わいの「ベリーヨーグルト」・「北海道ミルク」・「マサラチャイ」の全4種類ご用意。

CURRY HOUSE CoCo ICHIBANYA WORLD KITTE大阪店

ココイチワールドは、海外のココイチを日本で体感いただける店舗になっており、お買い物中の立ち寄りや、女子会、ご家族での団欒など、幅広いシーンでお食事をお楽しみいただけます。

CURRY HOUSE CoCo ICHIBANYA WORLD KITTE大阪店

大阪府大阪市北区梅田三丁目2-2 KITTE大阪 4階

2026年1月7日（水）オープン

11:00~23:00（ラストオーダー22:30）