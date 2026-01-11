Iカップの麻倉瑞季、布面積が少なめな水着動画 横からハミ出るボディに「ふわふわプルプル」「こぼれてる！」
人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が、自身のXを更新し、水着姿で遊ぶ動画を投稿した。
【動画】布面積が少なめ！横からハミ出るIカップ 水着姿の麻倉瑞季
連日オフショットなどを投稿し、Iカップバストで注目を集める麻倉は「週プレオフショビデオ」とプールで遊ぶ動画を公開。水中の様子も撮影しており、布面積が少なめな水着からはみ出る大胆ボディを見ることができる。
これにファンは「こぼれてる！こぼれてますよ！早く気づいて」「ふわふわプルプルなんだこれは」「動いてると破壊力さらにすごいですね！」「サービスショットだね」などと反応している。
■麻倉瑞季プロフィール
2002年4月11日生 長崎県諫早市出身
2018年から高校生一万人署名活動実行委員としての活動をスタート。大人の力を借りない学生団体「おこしWings」の立ち上げの1人となる。2019年にNHK全国高校放送コンテスト朗読部門でベスト60になるなど多岐にわたり活動。2020年に長崎で被写体活動を始める。2021年にモデル仕事で東京に来た際、今の事務所にスカウトされ大学休学し上京。2022年にミスマガジン2022 ミスヤングマガジンに選ばれグラビア活動をスタートさせた。
【動画】布面積が少なめ！横からハミ出るIカップ 水着姿の麻倉瑞季
連日オフショットなどを投稿し、Iカップバストで注目を集める麻倉は「週プレオフショビデオ」とプールで遊ぶ動画を公開。水中の様子も撮影しており、布面積が少なめな水着からはみ出る大胆ボディを見ることができる。
これにファンは「こぼれてる！こぼれてますよ！早く気づいて」「ふわふわプルプルなんだこれは」「動いてると破壊力さらにすごいですね！」「サービスショットだね」などと反応している。
2002年4月11日生 長崎県諫早市出身
2018年から高校生一万人署名活動実行委員としての活動をスタート。大人の力を借りない学生団体「おこしWings」の立ち上げの1人となる。2019年にNHK全国高校放送コンテスト朗読部門でベスト60になるなど多岐にわたり活動。2020年に長崎で被写体活動を始める。2021年にモデル仕事で東京に来た際、今の事務所にスカウトされ大学休学し上京。2022年にミスマガジン2022 ミスヤングマガジンに選ばれグラビア活動をスタートさせた。