¡¡£±£±Æü¤Î£Î£È£Ë¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¤Ï¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¥ê¥ì¡¼Êý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¦É´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬£±·îÃæ¤Ë½°±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¤Þ¤¿Áªµó¤«¤¤¤Ê¡££±Ç¯È¾¤Ç£³²óÌÜ¡£À¯¼£²È¤ÏÁªµó¤¬»Å»ö¤ä¤±¤É¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áªµó¤ä¤ê¤¹¤®¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¡Ê½°±¡Áª¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ë¤½¤ì¤À¤±¡©¤¦¤Á¤¬¤É¤¦¤ä¤ë¤ó¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È»×¤¿¤±¤É¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¡ÖÍ½»»°Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤ó¤ÏÅöÁ³¶âÍ×¤ë¤±¤É¤Í¡¢ÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¡¢¤³¤ìÍ×¤é¤ó¤ä¤í¡ª¤¤¤¦¤â¤ó¤Ïºï¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ×¤é¤ó¤â¤ó¤Ïºï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Îã¤¨¤ÐÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤È¤«¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤ÇÇ¯´Ö²¿Ãû±ß¤âÌµÂÌ¤Ê¤ª¶â»È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Î¸ú²Ì¤â¤Ê¤¤¡£°ìÈÌ¤Î²ÈÄí¤Ç¤âÌµÂÌ¤Ê¤â¤ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ìÅö¤¿¤êÁ°¡£Á´Á³À¯ÉÜ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ö¤ÃÊü¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤È°µ¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¯¤ê¡¢¼ÁÌä¤·¤¿¾å¸¶¸÷µª¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬²¿ÅÙ¤â½Ö¤¤·¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£