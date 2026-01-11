石川遼、大西魁斗が出場 米下部ツアーは11日新シーズン開幕
＜ザ・バハマズ・クラシック 事前情報◇11日◇ザ・オーシャンクラブGC at アトランティス（バハマ）◇7159ヤード・パー71＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの新シーズンが現地時間11日に開幕する。
日本勢は石川遼と大西魁斗の2人が出場する。石川は昨年の最終予選会で40位以内に入り出場権を獲得。大西は2024年に同ツアーで優勝した資格により参戦する。大西はジェレミー・ポール（ドイツ）、マイケル・ジョンソン（米国）との組み合わせで、日本時間午後10時12分にティオフ。石川はハリー・ヒッグス、ジェームズ・ニコラス（ともに米国）と同組で、翌12日午前2時12分にスタートする。シーズン終了時のポイントランキング上位20位までが翌シーズンのPGAツアー出場権を獲得。昨季は平田憲聖が15位に入り、ツアーカードを手にした。
