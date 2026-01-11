グラビアアイドルでタレントの熊田曜子（43）が11日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。ママタレントとしての需要について「全くない」と嘆いた。

この日、「一周まわってスゴイ!?デビュー25周年今こそ熊田曜子を語ろう」をテーマに放送。2001年にグラビアアイドルとしてデビューし、今年25周年。3人の娘を持つシングルマザーでありながら、現役のグラビアアイドルとして活動を続けている“グラビア界のキングカズ”“モンスターグラドルシングルマザー”と紹介された。

進行の「平成ノブシコブシ」吉村崇がSNSで「しっかりママさんアピールしてる」としたうえで「最近はママさんのお仕事は？」と市う質問。

これに、熊田は「全くないですね。ゼロです」とキッパリ。「一時期はちょっとあったんですけど」と嘆いた。

会社経営者の男性と離婚協議中だった熊田は23年4月、所属事務所を通じ、離婚が成立したことを報告。「円満な形で離婚が成立しました」と伝え「娘たちの親として、協力して子育てをしていきます」とした。

MCのマツコ・デラックスは「やっぱあれがきっかけ？」と騒動が影響していることを確認すると、熊田も「そうですね、はい」と苦笑いを浮かべた。