「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）

大阪が２時間１８分１９秒で３年ぶり５度目の優勝を飾った。最後は兵庫との一騎打ちを制した。２位は兵庫、３位は長野、４位は京都、５位には岡山が入った。

終盤は大阪、兵庫、長野の三つ巴の争いに。６区で兵庫の福井詩が大阪を逆転し、トップに。５秒差の２位で大阪、２０秒差の３位で長野がアンカーにタスキを繫いだ。

２キロ手前で大阪の逸見亜優が兵庫の永長里緒を捉えてトップへ。永長も食らい付き、併走となった。

最後は残り１キロで逸見が抜けだし、そのまま歓喜のゴールを駆け抜けた。

逸見は「トラック勝負を考えていたが、余裕があったので残り１キロから。プレッシャーはなかった。大阪の目標が優勝だったので、最後まで粘り強く走ることと、絶対に勝つぞと思って走っていた」と充実した表情で振り返った。

大阪は１区３１位と大きく出遅れ、２区終了時点ではトップと１分１４秒差をつけられていた。それでも、昨年１１月の全日本実業団女子駅伝の１区区間賞だった水本佳菜（エディオン）を欠く中での優勝。安田監督は「１区が思ったより出遅れて終わったかと思ったが、高校生の３区間が自信があるところだった。最後は逸見が素晴らしいラストスパート。エースで４番の水本を欠く中で、選手の頑張りで価値のある優勝を勝ち取れた」と振り返った。