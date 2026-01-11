【畑芽育とFUN Time】白ギターで弾き語り「最初で最後だと思って見届けてください！」
俳優・畑芽育がパーソナリティーを務めるニッポン放送『TMEIC presents 畑芽育とFUN Time』（毎週月曜 後6：50）の初の番組イベント「TMEIC presents 畑芽育とFUN Time〜LINE CUBE SHIBUYAで『絶対にウチら幸せになろうね！』〜」が、10日に開催された。ジェラードン、森本晋太郎（トンツカタン）、パワーパフボーイズ、ド桜、銀河ゆめゆめ、9番街レトロをゲストに迎え、2時間以上にわたって畑の“好きなこと”“やりたいこと”を詰め込んだステージを展開し、リスナーと一緒に“幸せ”な時間を過ごした。
【写真】個性豊かな顔ぶれ！Mei-1グランプリの出場者たち
2025年4月に放送を開始した同番組は、好きなものにとことんのめりこむ畑が、毎週「もっともっと“好きなこと”を探す」といったコンセプト。イベントでも同じく“好きなもの”を会場であるLINE CUBE SHIBUYAに集め、とにかく「畑がやりたいこと」を次々と実現していった。イベントには、畑が「昨年やり残したこと」も詰め込まれており、番組を通して昨年「花火」や「野球観戦」などの夢は実現させたものの、「ピクニック」が実現できていなかった畑のために、この日のセットがピクニック調に。ステージ上に芝生が敷かれ、キャンプファイヤーやピクニックチェア、ウッド調のテーブルなどが用意された。
番組の中で何度か「傘が欲しい」「買わなきゃ」と言っていた畑がやっと傘を購入したということで、ステージ上で傘を広げて披露する一幕も。さらに、なかなか親離れできない畑が、リスナーから寄せられた「お母さんを呼びたくなった瞬間」を読み上げ「こんなことでお母さんを呼ぶなよ！」と言う番組のレギュラーコーナー「お母さん召喚！」をステージ上で行った後は、畑がこのイベントのために猛練習した“ギターの弾き語り”へ。
自ら御茶ノ水に行き、自腹で購入したという白のギターを抱え、TVアニメ『ちいかわ』のエンディングテーマとなっているハチワレの「ひとりごつ」、あいみょんの「愛を伝えたいだとか」の2曲を披露。畑は「挑戦してわかったのは、ギターを弾きながら歌うのは本当に大変。最初で最後だと思って見届けてください！」と言いつつ、初めての弾き語りとは思えないほどの演奏と美しい歌声を響かせ、会場をこれまでと違うしっとりとした雰囲気で包み込んだ。
番組おなじみのリスナーの黒歴史をあやす「可愛いねぇ…」がこの日最後のコーナーとなり、イベントはエンディングに。ステージ上で、番組内で何度か話題にしている「日記」に「マジで楽しかった！またみんなと会える機会を作るぜ！また来てくれるかな？次は何しようかな」という次回開催を期待させる内容を記し読み上げると、観客から実現を願う大きな拍手が巻き起こった。最後は、番組恒例の締めコメント「絶対にウチら幸せになろうね！」を観客と掛け合いでコールし、畑の“好き”が詰まったイベントは幸せいっぱいの空気の中、幕を閉じた。
2025年4月に放送を開始した同番組は、好きなものにとことんのめりこむ畑が、毎週「もっともっと“好きなこと”を探す」といったコンセプト。イベントでも同じく“好きなもの”を会場であるLINE CUBE SHIBUYAに集め、とにかく「畑がやりたいこと」を次々と実現していった。イベントには、畑が「昨年やり残したこと」も詰め込まれており、番組を通して昨年「花火」や「野球観戦」などの夢は実現させたものの、「ピクニック」が実現できていなかった畑のために、この日のセットがピクニック調に。ステージ上に芝生が敷かれ、キャンプファイヤーやピクニックチェア、ウッド調のテーブルなどが用意された。
番組の中で何度か「傘が欲しい」「買わなきゃ」と言っていた畑がやっと傘を購入したということで、ステージ上で傘を広げて披露する一幕も。さらに、なかなか親離れできない畑が、リスナーから寄せられた「お母さんを呼びたくなった瞬間」を読み上げ「こんなことでお母さんを呼ぶなよ！」と言う番組のレギュラーコーナー「お母さん召喚！」をステージ上で行った後は、畑がこのイベントのために猛練習した“ギターの弾き語り”へ。
自ら御茶ノ水に行き、自腹で購入したという白のギターを抱え、TVアニメ『ちいかわ』のエンディングテーマとなっているハチワレの「ひとりごつ」、あいみょんの「愛を伝えたいだとか」の2曲を披露。畑は「挑戦してわかったのは、ギターを弾きながら歌うのは本当に大変。最初で最後だと思って見届けてください！」と言いつつ、初めての弾き語りとは思えないほどの演奏と美しい歌声を響かせ、会場をこれまでと違うしっとりとした雰囲気で包み込んだ。
番組おなじみのリスナーの黒歴史をあやす「可愛いねぇ…」がこの日最後のコーナーとなり、イベントはエンディングに。ステージ上で、番組内で何度か話題にしている「日記」に「マジで楽しかった！またみんなと会える機会を作るぜ！また来てくれるかな？次は何しようかな」という次回開催を期待させる内容を記し読み上げると、観客から実現を願う大きな拍手が巻き起こった。最後は、番組恒例の締めコメント「絶対にウチら幸せになろうね！」を観客と掛け合いでコールし、畑の“好き”が詰まったイベントは幸せいっぱいの空気の中、幕を閉じた。