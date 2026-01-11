ENHYPEN、『THE SIN : VANISH』より「Knife」のコンセプトフォト公開 ダイナミックな表情で新たなヴァンパイア像を完成
7人組グローバルグループ・ENHYPEN（JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KI）が、16日リリースの7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』より、最終章となる「Knife」チャプターのスチール写真を公開した。
【個別フォト】ENHYPEN、ダイナミックな表情で新たなヴァンパイア像を完成
社会のタブー（禁忌）を破ったヴァンパイアの恋人による逃避行が、この「Knife」チャプターでついにクライマックスを迎える。ENHYPENは、迫りくる危機から逃れるのではなく、むしろ真っ向から立ち向かっていく大胆な姿勢で視線を圧倒した。今にも爆発しそうなダイナミックな表情や鋭い刃を用いた大胆なポーズが、彼らならではの個性を際立たせ、既存の枠にとらわれない新たなヴァンパイア像を完成させている。
ENHYPENはこれまで、計4編にわたるチャプター映像シリーズを通じて、『THE SIN : VANISH』の物語に関する手がかりを提示してきた。最初の隠れ家である洞窟でミステリアスな雰囲気を醸し出した「No Way Back」から始まり、逃避行のロマンを描いた「Big Girls Don't Cry」、疾走の瞬間に湧き上がるアドレナリンを表現した「Stealer」、そして追撃隊に立ち向かう今回の「Knife」に至るまで、没入感の高いストーリーを多彩に展開し、カムバックへの熱気を最高潮に高めた。
同アルバムは、16日午後2時に全世界同時公開される。人間とヴァンパイアが共存する社会のタブーを破り、愛の逃避行を敢行した恋人の叙事を込めたアルバムだ。タイトル曲「Knife」は、いかなる脅威にも屈せず立ち向かうという自信を表現したヒップホップ曲で、打撃感あふれるトラップビートとエッジの効いたシンセサウンドを特徴としている。
