¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¡õÉñÂæ°§»¢¤¬1·î11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢¥¸¥§¥·ー¡ÊSixTONES¡Ë¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Ï¥±¥ó¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¤È¤Ï¿¿µÕ¡©¡¡¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¹¹¿·¤¹¤ë½÷ÀÁü
¡¡¼«Ê¬¤Ë¥ëー¥ë¤ò²Ý¤·¤Æµ¬Î§Àµ¤·¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿·ºÌ³´±¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¤ÎÆü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·ー¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö°½÷¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ëÊª¸ì¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤â´¬¤¹þ¤à¡ÖÃ¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ß¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢ÁáÄ«¤«¤é¤Î»î¼Ì²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆ£ÌÚ¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¤»þ´Ö¤Ë»Ï¤Þ¤ë»î¼Ì²ñ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡ËÍ¤¿¤Á¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬Âè1ÏÃ¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥·¥åー¥¤¥Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò¾Ð¤¤¤Ç¤È¤¤Û¤°¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·ー¥ó¤ÎÏ¢Â³¤À¤¬¡¢Æ£ÌÚ¤Î°§»¢¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë»£±Æ¸½¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¸¥§¥·ー¤È¤Î¶¦±é¥·ー¥ó¤âÂ¿¤¤¼Ä¸¶¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¸¥§¥·ー¤Î¥À¥¸¥ã¥ì¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤Í¡£»ä¤â¥À¥¸¥ã¥ì¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤¢¡¢¡Ê¥Í¥¿¤ò¡Ë¤È¤é¤ì¤¿¡ª¡Ù¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÐ¹³°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¸¥§¥·ー¤È¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±éµ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£µ¬Î§Àµ¤·¤¤·ºÌ³´±¤ÎÌò¤Ç¤¹¤·¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê»ä¤Ç¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡ÈÎÃ»Ò¤¿¤ó¡É¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÎÃ»Ò¤¿¤ó¡É¤¬½Ð¤ë¤È¡È¥¸¥§¥·¥¸¥§¥·¡É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤ó¤Í¡£¡Ø¥¸¥§¥·¥¸¥§¥·¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¡×¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¡¢²ñ¾ì¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¾Ð¤¤¤ÇÊñ¤ó¤À¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥¸¥§¥·ー¤Ï¡Ö¿¿·õ¤Ê¥·ー¥ó¤Û¤É¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë²¶¥¦¥±¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó100¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¡Ê±éµ»¤Ç¡Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¶¦±é¼Ô¡×¤È¤·¤Æ·ºÌ³´±¡¦¾®ÌøÂÀ²ðÌò¤Î±§³á¹ä»Î¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¥¸¥§¥·ー¡£¡Ö±§³á¤µ¤ó¤¬Áð¤ÎÁ°¤Ç°ì¿Í¤Ý¤Ä¤ó¤È¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¤Êý¤¬¡ª¡¡¡Ø²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥íー¥Ðー¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¡¢Çú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¸¥§¥·ー¤È¤Î¶¦±é¥·ー¥ó¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ£ÌÚ¤À¤¬¡ÖËÍ¤â¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æº£ºî¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥§¥·ー¤¯¤ó±é¤¸¤ëÎç¼£¤Î¡È°¤µ¡É¤¬¿§µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¼Ä¸¶¤â¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤Ç¡Ë³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Îç¼£¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀäÂÐ¤ËÊø¤µ¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤òÎç¼£¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¶¦±é¼Ô¤«¤é¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥§¥·ー¤Ï¡Ö¡È¤¦¥¸¥§¥·ー¡É¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÌò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤âÊ¬¤«¤é¤º¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÀèÇÚÊý¤Î¡Ø¸½¾ì¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤Êý¡Ù¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¤¢¡¢¡È¤¦¥¸¥§¥·ー¡É¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¼Ä¸¶¤ÏËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¡Ö²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÅ¸³«¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Âè1ÏÃ¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âè2ÏÃ¤«¤é¤â¤Ã¤È¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢å«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¤È¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¡ÊÊ¸¡áÉÍÀ¥¾¼ù¡Ë