グラビアアイドルでタレントの熊田曜子（43）が11日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。MCの明石家さんま（70）に「見捨てられた」という思いを語る場面があった。

この日、「一周まわってスゴイ!?デビュー25周年今こそ熊田曜子を語ろう」をテーマに放送。2001年にグラビアアイドルとしてデビューし、今年25周年。3人の娘を持つシングルマザーでありながら、現役のグラビアアイドルとして活動を続けている“グラビア界のキングカズ”“モンスターグラドルシングルマザー”と紹介された。

進行の「平成ノブシコブシ」吉村崇がさんまの様子に「こんなこと初めてなんですけど、女性がゲストに来てさんまさんがこんなにノってないことない」と指摘。さんまが「ノってるよ」と否定。「俺も若いとこから、ずっと知ってるから」と主張した。

すると、熊田は「さんまさん、途中で私、見捨てられた感ありますよ」と告白。さんまが「どこで？」とたずねると、熊田は「15年ぐらい前です」と明かした。

これは、さんまも「俺が、見捨てた？」と驚き。熊田は「毎回毎回オーディションだと思ってバラエティーを臨んでるんですね。なので、今回さんまさんのオーディション受かった、受かったと思って、『御殿』とか、『からくりテレビ』とか、いろいろとつながったと思ってたんですけど、ある時からパタッと呼んでくださらなくなって…」とそう思う理由を説明。さんまが「誰かが原因ちゃうか？」とツッコむと、土田晃之は「さんまさん、キャスティングしてるとも思ってんの？お前、芸能界何年いんの？」とバッサリ。

熊田は「やりやすい子とか、さんまさん絶対いらっしゃいますよね？」と主張するも、土田は「いや、いや、それはいるだろうけど、さんまさんこそ、このMCやってて、誰でも来いやの人いないでしょ？あの人はもうナイフ1本で〇せるんだから」。さんまも「お笑いランボーなんだ」と笑っていた。