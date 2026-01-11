MLBでも活躍した元巨人・松井秀喜さんが、メジャーに挑戦する岡本和真選手について語りました。

メジャー投手の特徴を聞かれた松井さんは「平均的な球速っていうのはやっぱり向こうの方が速い。パワー系のピッチャーが増えてくるが、その代わりコントロールがみんな良いといったらそうでもなくて。ガンと投げるから、結構甘い球もガンガンくる」と言及。さらにストレートと同じ腕の振りであるにもかかわらず、球速が遅く大きく落ちるためタイミングをズラされやすい変化球・チェンジアップについて「(日本と比べて)チェンジアップを投げる投手が多い。自分もチェンジアップでタイミングをズラされることが結構あった」と振り返りました。

そんな中、松井さんはこれらに対応し得る岡本選手の長所についてコメント。

速球への対応については「岡本選手は速い球に強いというデータを見た」と語ります。その言葉通り、2025年の岡本選手は約150キロを超える速球に対して打率.440と高い数値をマーク。過去には佐々木朗希投手の159キロのストレートをはじき返しホームランとしたこともあり、「うまく対応できるんじゃないか」と期待を寄せました。

さらにチェンジアップの対応についても、岡本選手はタイミングをズラされても引きつけて長打を放てる点に言及。「いい時は右中間にも大きい当たりが出る。それがメジャーでもこれから大事になる部分」と語りました。

松井さんはメジャー1年目で16本塁打を記録。岡本選手がこれを超えられるかと聞かれると「余裕よ！余裕余裕」と笑顔を見せます。さらに「パワーもあるので、ホームランも打てると思うし。16本は全然難しい数字じゃないと思いますよ。20本打ったら立派」と期待を寄せました。

(1月10日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再編集)