オリックスドラフト5位の高谷舟投手（22＝北海学園大）が11日、大阪・舞洲の球団施設で行われた新人合同自主トレ第2日に参加。寒波の影響で正午の気温は6度、10メートルを超える強風が吹き荒れる中だったが、北海道出身の右腕は「（楽勝？）そうですね。春先みたいな感じなので。でも冷たかったのでケガしないようにしたいと思います」と口元を引き締めた。

「全然趣味がなくて、早く寝るか、野球やるか」と寮生活はすでに野球漬けの日々だ。寝る前や空いている時間には、大学当時から取り組んでいる身体操作系のトレーニングも継続している。

「北海学園大の中では当たり前なんですけど、周りから見たら何やってんだ、みたいなメニューが何個かあります。床にゴロゴロしているように見えて、一つ一つの動きをつなげていく、みたいな」

かつて山本由伸がつけた背番号「43」を継承した153キロ右腕。1年目の目標としては開幕1軍と1年間を通じての1軍帯同を掲げる。そのためにはまず「ケガしないよう自分のペースで、2月の1軍キャンプに呼ばれるようアピールしたいと思います」と焦らずともしっかり首脳陣に印象づける構えでいる。