1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回ゴールデンディスクアワード』で、CLOSE YOUR EYESが熱いパフォーマンスで会場を盛り上げた。

【映像】18歳の日本人K-POPアイドルの現在の姿

CLOSE YOUR EYESは日本人メンバー1人を含む、7人組ボーイズグループ。サバイバルオーディション番組『PROJECT 7』から誕生し、2025年4月に1stミニアルバム『ETERNALT』でデビュー。今年2月からは東京・名古屋・大阪の三都市で初の日本ツアーを行う予定だ。

18歳とは思えないケンシンの力強いパフォーマンス

昨年『第39回 ゴールデンディスクアワード』で初ステージを披露した彼ら。この一年での経験を踏まえ、どれだけ成長した姿を見せてくれるのか注目が集まる中、舞台には最年長のミヌクが登場し、「Close Your Eyes」がスタート。ミヌクの甘い歌声と女性ダンサーとのペアダンスでロマンティックに見せていくかと思えば、女性は捕らわれ、ナチュラルカラーの衣装をまとったメンバーとダンサーが登場し、「X」では打って変わってワイルドな雰囲気へ。18歳とは思えないケンシンの力強いパフォーマンス、スンホの挑発的な表情、ヨジュンとマージンシャンの美しい声の重なりと、スタイリッシュかつパワフルにステージを見せていく。

キレのあるダンスブレイクから続けて披露した「SOB」では、マージンシャンとヨジュンがバットを持って荒々しくステージを駆け回り、ソンミンの軽やかなダンスやスンホのダイナミックな表現、そして最年少・ギョンベのたくましい歌声で会場を盛り上げ、レーザーの光の中、激しいダンスでラストスパートへ。最後は鍵を持つミヌクと女性ダンサーのツーショットで余韻を残し、CLOSE YOUR EYESのステージは幕を閉じた。

視聴者からは「かっこいい！」「めっちゃ成長した、ケンシン」「ケンシン、金髪大正解！」「ソンミンすごいダンス上手になったね」「ケンシンめちゃくちゃイケメンになってる！」「みんな上手くなってる」「別人みたい」とこの1年での成長に称賛の声が集まった。

『第40回ゴールデンディスクアワード』はJENNIEやStray Kids、ENHYPEN、TWS、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONEなど数多くの豪華なアーティストたちが出演、1夜限りのステージを盛り上げる。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）