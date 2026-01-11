「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）

兵庫が大阪とのデッドヒートの末に敗れ、惜しくも７大会ぶりの優勝を逃した。レース後、アンカーの永長里緒はミックスゾーンで号泣。田中希実らが囲んで慰めるシーンがあった。

トップが兵庫、５秒差で２位・大阪が続く形で最終９区１０キロへ。すぐさま大阪の逸見が並びかけ、兵庫・永長との併走になった。互いに一歩も譲らず、中間点の５キロを通過してもデッドヒートが続いた。

残り２・２キロで永長が仕掛けて前に出るも、逸見がぴったりと追走。逆に残り１・５キロで逸見がしかけるも、永長もついた。

しかし残り１キロで逸見がスパートをかけると、その差は開いた。約３秒差でトラック勝負へ。だが巻き返すことができず、グングン差を広げられてしまった。ゴールテープを切ると、永長は自力で立つことはできず。スタッフに両肩を支えられていた。

兵庫は田中希実が１４人抜きの激走で２位に浮上。序盤から首位争いを繰り広げたが、ラスト１キロで力尽きた。レース後、永長はミックスゾーンで号泣。それを見た田中希実らチームメートが囲んで慰めていた。