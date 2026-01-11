1月5日までに、モデルで女優のKoki,が自身のInstagramを更新。ラフなプライベートショットを公開したが、写真に写っていたアイテムに驚きが広がっている。

Koki,は、《Adorable shoes and jacket @coach》と綴り、ファッションブランド『COACH』のブラウンのジャケットと足元にはうさぎのスリッパを着用した写真を添えて投稿。《うさちゃんの耳がぴょんぴょん可愛い！犬達が狙ってます》と、スリッパを履き小走りする彼女を愛犬が追いかける動画も一緒にアップされた。

「Koki,さんは、2024年からCOACHのグローバルアンバサダーに抜擢。ニューヨークでのコレクションへの参加や、ブランドのメッセージを発信する動画に登場するなど、さまざまな形で活動しています。

今回は、ふわふわなうさぎのスリッパに注目が集まりました。もちろん、アンバサダーなのでCOACHから提供されている可能性もありますが、ふだんからInstagramで発信しているので、ブランド愛は本物でしょうね」（ファッション誌ライター）

『COACH』の日本の公式サイトによると、このアイテムは『バニースリッパ』として掲載されており、定価は税込6万6000円。現在4万円弱にまでディスカウントされているものの、スリッパとしてはかなり高額だ。

日常生活でもかなり高額なアイテムに囲まれていることがわかる今回の写真。そんな彼女のセレブぶりを芸能プロ関係者はこう語る。

「Koki,さんは、これまでもInstagramにふだん着用している私服ショットをたびたび投稿しています。自然なスタイルを載せながらも、身につけているアイテムは今回のブランドだけではなく、『LOUIS VUITTON』や『Valentino』など世界的な一流ブランドばかりです」

Koki,は2018年5月、『ELLE JAPON（エル・ジャポン）』7月号で表紙を飾りモデルデビュー。当時は15歳ながら大人びた雰囲気で世間を驚かせ、CHANELや、BVLGARIなどのアンバサダーに次々起用された。

「2018年のデビュー時は、母親である工藤静香さんが代表を務める著作権管理会社『S』を通じて活動を開始。その後、2024年には、同社の代表取締役に就任し、運営にも関わっているようです。

Koki,さんの活躍には、大物芸能一家としての格の違いが見てとれますね。もちろん、企業としても木村拓哉さんの娘というブランド力は “買い得” という判断なのでしょう」（同）

現在22歳のKoki,。たたずまいは一流セレブの仲間入りだ。