シャンプーやボディーソープの詰め替えって、意外と面倒な作業ですよね。

上手く入れきれずにこぼしてしまったり、入れ替えに手間も時間もかかったり……。

そんなめんどうがなくなるアイテムを、無印良品で見つけたんです！

詰め替えの作業自体をなくしちゃうノズル

無印良品 「詰替えパウチ用吊り下げノズル」

それが、「詰替えパウチ用吊り下げノズル」です。

手のひらサイズで、パッと見は何に使うかわからないこのアイテム。

私も店舗で見かけて「これはなんだろう？」と疑問に思っていました。

このアイテムが真価を発揮するのが、シャンプーやコンディショナー、ボディーソープなどの詰め替え用のものを使うとき！

キャップに吊り下げノズルを取り付けることで、無印良品で販売されている詰め替え用のパッケージをそのまま使えるようになるんです。

ボディーソープがボトルいらずで使えるようになった

今回は、無印良品の「精油の香り ボディソープ イランイラン＆オレンジの香り（詰替用）」にノズルをつけてみます。

詰替用についているキャップを取り、封をするようにノズルをつけるだけ。

あっという間に装着が完了しました。

お風呂場で使うときは、S字フックにぶら下げます。パッケージの底面サイドに穴が空いているので差し込むだけでOK。

私は同じく無印良品の「アルミS字フック・小」を使いました。

お風呂場のタオルバーなどにぶら下げればセット完了。

ボタン部分を押すだけで、ボディーソープが出てくるようになりました！

キャップを付け替えるだけで詰め替えができるので、手間がかからず衛生的にも安心です。

プチストレスなボトル底のヌメりとも無縁に

使い続けてみると、ほかにも便利なポイントを発見！

パッケージが逆さまになっているおかげで自然に液が落ちるので、最後まで使い切りやすいんですよね。

浮かせる収納なので、ボトルの底がヌルつくことがありません。

わざわざボトルを避けて掃除をしなくてもいいのが、ズボラには最適です！

ノズルが細くなっているため、ジムや旅行用のミニボトルへ詰め替えるときもスムーズ。サッと適量詰め替えられました。

使える詰め替えタイプかどうかはチェック

1つ残念なのが、キャップタイプの詰め替え用以外は使えないこと。

無印良品のものは対応していますが、他メーカーのものにつけるのは難しいかもしれません。

ただ、ノズルの製造に花王が開発した技術を使っているそうなので、花王製品であるキュレルのシャンプーやコンディショナーにはつけることができました。

シャンプー類の詰め替えに加えて、お風呂掃除までカンタンにしてくれたアイテム。使うアイテムの数だけノズルを揃えて、さらにラクしちゃおうと思います！

