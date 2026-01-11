無印良品の隠れた逸品で「お風呂での詰め替え作業」から卒業できた
シャンプーやボディーソープの詰め替えって、意外と面倒な作業ですよね。
上手く入れきれずにこぼしてしまったり、入れ替えに手間も時間もかかったり……。
そんなめんどうがなくなるアイテムを、無印良品で見つけたんです！
詰め替えの作業自体をなくしちゃうノズル
それが、「詰替えパウチ用吊り下げノズル」です。
手のひらサイズで、パッと見は何に使うかわからないこのアイテム。
私も店舗で見かけて「これはなんだろう？」と疑問に思っていました。
このアイテムが真価を発揮するのが、シャンプーやコンディショナー、ボディーソープなどの詰め替え用のものを使うとき！
キャップに吊り下げノズルを取り付けることで、無印良品で販売されている詰め替え用のパッケージをそのまま使えるようになるんです。
ボディーソープがボトルいらずで使えるようになった
今回は、無印良品の「精油の香り ボディソープ イランイラン＆オレンジの香り（詰替用）」にノズルをつけてみます。
詰替用についているキャップを取り、封をするようにノズルをつけるだけ。
あっという間に装着が完了しました。
お風呂場で使うときは、S字フックにぶら下げます。パッケージの底面サイドに穴が空いているので差し込むだけでOK。
私は同じく無印良品の「アルミS字フック・小」を使いました。
お風呂場のタオルバーなどにぶら下げればセット完了。
ボタン部分を押すだけで、ボディーソープが出てくるようになりました！
キャップを付け替えるだけで詰め替えができるので、手間がかからず衛生的にも安心です。
プチストレスなボトル底のヌメりとも無縁に
使い続けてみると、ほかにも便利なポイントを発見！
パッケージが逆さまになっているおかげで自然に液が落ちるので、最後まで使い切りやすいんですよね。
浮かせる収納なので、ボトルの底がヌルつくことがありません。
わざわざボトルを避けて掃除をしなくてもいいのが、ズボラには最適です！
ノズルが細くなっているため、ジムや旅行用のミニボトルへ詰め替えるときもスムーズ。サッと適量詰め替えられました。
使える詰め替えタイプかどうかはチェック
1つ残念なのが、キャップタイプの詰め替え用以外は使えないこと。
無印良品のものは対応していますが、他メーカーのものにつけるのは難しいかもしれません。
ただ、ノズルの製造に花王が開発した技術を使っているそうなので、花王製品であるキュレルのシャンプーやコンディショナーにはつけることができました。
シャンプー類の詰め替えに加えて、お風呂掃除までカンタンにしてくれたアイテム。使うアイテムの数だけノズルを揃えて、さらにラクしちゃおうと思います！
Text and Photo：山崎 舞