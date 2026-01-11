Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡½°±¡²ò»¶ÊóÆ»¤ÇµÜºê¸¬²ð»á¤Ë¡Ö½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×Á¤ÅºÍ×°ì»á¤â¡Ö½Ð¤Ê¤µ¤¤¡¢½Ð¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡¸µ½°µÄ±¡¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤¬¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡Ê£Á£Â£Å£Í£Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï»äÉþ¤Ç¤Î½Ð±é¤¬Â¿¤¤µÜºê»á¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬º£·î£²£³Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤·¡¢ºÇÃ»¤Ç£²£·Æü¹ð¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê£Í£Ã¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¡ÖµÜºê¡¢ÀµÁõ¤·¤À¤¹¤È²¿¤«Æ°¤¤¬¤¢¤ë¡©¡×¤Èµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡µÜºê»á¤Ï¡Ö²ò»¶É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤ÈÀé¸¶¤¬¡Ö½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¡£¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¤â¡Ö½Ð¤Ê¤µ¤¤¡¢½Ð¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤Ï¤ä¤·¤¿¤Æ¤¿¡£µÄ°÷¼¿¦¤·¤Æ£±£°Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿µÜºê»á¤Ï¡Ö£±£°Ç¯¤À¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿ÌðÀè¤Î²ò»¶¤Ê¤ó¤Ç¡£Á¤Åº¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¶Ä¤ë¤Ê¤é¡Ä¡×¤È°ìÃ¶¤ÏÅú¤¨¤¿¤¬¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¥Ï¥¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤¿¡£
¡¡Àé¸¶¤¬¡Ö¤¢¡¢½Ð¤ë¤Ê¤¡¡×¤È³Î¿®¤¹¤ë¤ÈµÜºê»á¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¤è¡Á¡×¤ÈÛ£Ëæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£