3-0で判定勝ち

ボクシングの元IBF世界バンタム級王者エマヌエル・ロドリゲス（プエルトリコ）が10日（日本時間11日）、ニューヨーク・ブルックリンでフェルナンド・ディアス（米国）と同級10回戦を行い、3-0で判定勝ち。1年8か月ぶりの復帰戦を飾った。

2024年5月、西田凌佑（六島）に敗れて以来となる試合。白いパンツとグローブのロドリゲスが1ラウンドから攻め、強烈な左フックでダウンを奪う。場内は騒然となった。その後はペースを落とす場面があるも、ポイントをキープし判定勝ちした。

復帰戦を飾ったロドリゲスは2018年まで19戦19勝と圧倒的な実力を誇っていた。2019年5月に井上尚弥（大橋）とワールド・ボクシング・スーパーシリーズ（WBSS）準決勝で対戦。2回TKO負けを喫した。その後は再起を果たしIBFのベルトを勝ち取った。しかし、2023年10月に突然の引退発表。ただ、わずか1週間後に撤回していた。

米専門メディア「ボクシングシーン.com」は試合前のロドリゲスの談話を紹介。「この階級（バンタム級）の現世界チャンピオン全員に勝てると確信している」「2026年の目標は3度目の世界タイトル獲得だ」と話していたという。



（THE ANSWER編集部）