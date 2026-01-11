小倉優子、柚子胡椒で食べる手作りハンバーグ定食披露「クオリティが高い」「試してみたい」の声
【モデルプレス＝2026/01/11】タレントの小倉優子が1月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りハンバーグを公開した。
【写真】3児のママタレ「クオリティが高い」と話題の手料理
小倉は「美味しいお肉屋さんの挽き肉でハンバーグを作ったので、柚子胡椒だけで美味しくいただきました」と綴り、こんがりと焼き色がつき、ふっくらと仕上がった手作りハンバーグを投稿。紫蘇を敷いたハンバーグには、ポテトサラダとトマトが添えられ、さらにご飯、お味噌汁、人参の副菜、パイナップルなど、彩り豊かな献立が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「本当に美味しそう」「美味しいお肉屋さん教えて欲しい」「お料理のクオリティが高い」「完璧な定食」「柚子胡椒で食べるの試してみたい」「最高の焼き色」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
