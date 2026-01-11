Snow Man向井康二、タイのこどもの日に幼少期ショット公開「天使」「美少年っぷりが半端ない」絶賛の声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/01/11】Snow Manの向井康二が1月10日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、話題になっている。
【写真】向井康二「天使すぎる」幼少期の秘蔵ショット
日本人の父親とタイ人の母親を持つ向井は、「今日はタイではこどもの日。パパママありがとう」と両親への感謝を綴り、幼少期の写真を投稿。クリっとした大きな瞳が印象的な、凛とした表情でカメラを見つめる姿を披露した。
この投稿にファンからは「幼少期から顔が整いすぎている」「美少年っぷりが半端ない」「天使すぎる」「面影がしっかりある」「賢そう」といった絶賛の声が殺到。また「ルーツを大切にしていて素敵」「大切に育てられたのがわかる」「両親への感謝に泣ける」といった声も寄せられている。（modelpress編集部）
