“理想のバッグ”→【LEPSIM】で見つけた！ 可愛いのに「500mlペットボトルが入る」って♡

デイリーに使えるバッグが欲しいけれど、可愛いデザインだと荷物があまり入らない……。そんな人にぴったりのバッグを、【LEPSIM（レプシィム）】で発見！ 編集部がリサーチする中で見つけたのは、500mlのペットボトルが収納できるバッグ。レザー調の素材やチャーム付きなどデザイン性も高いので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

見た目以上の収納力◎

【LEPSIM】「フラップボディバッグ」\5,500（税込）※小物は含まれません

無駄のない洗練されたデザインで、きれいめにもカジュアルにも合わせやすいボディバッグ。500mlのペットボトルが入る大きさで、見た目以上にたっぷり荷物が収納できそうです。ショルダーベルトが太めなので、荷物が多くなっても肩への負担を軽減できるかも。ベルトは長さ調節可能で、斜め掛けや肩掛けなどコーデに合わせたアレンジが楽しめます。

チャームがさり気ないアクセントの巾着型バッグ

【LEPSIM】「マルチWAYチャーム付きバッグ」\4,990（税込）※小物は含まれません

コロンとした巾着型のフォルムが可愛らしいバッグ。付属のコードチャームとロゴプレートがコーデのアクセントになりそう。長さの違う2種類のハンドルがついており、気分に合わせて持ち方をアレンジできます。こちらも500mlのペットボトルが収納可能で、コンパクトながら収納面でも頼りになりそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M