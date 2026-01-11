映画「恋におちたシェイクスピア」（1999年）でアカデミー賞の主演女優賞を獲得したグウィネス・パルトロウは、「心臓発作」のような症状が出た時、通報の番号が分からず、救急車を呼べなかったのだという。2002年に父ブルース・パルトロウを亡くした後、夜中に心臓発作のような症状で目を覚ましたことがあったものの、英国にいたため、通報用の番号が分からなかったのだという。



【写真】えっ白じゃないの!?所変われば電話番号も違う ロンドンの救急車

「ザ・ハリウッド・リポーター」のポッドキャスト番組出演時、グウィネスは「悲しみで死ぬかと思った」と語った。「ロンドンで、心臓発作かと思って夜中に目を覚ましたことがあったの。救急車を呼ばなかった唯一の理由は、番号が（アメリカの）911ではなく999だと知らなかったから。それほど悲しみに打ちひしがれていた」と明かした。



父の死後、グウィネスは映画「シルヴィア」（2004年）でピューリッツァー賞を受賞した作家シルヴィア・プラを演じたことが、悲しみを受け入れる助けになったという。「あれが私を救ってくれたようなもの」と振り返っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）