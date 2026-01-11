オリックスのドラフト５位・高谷舟投手（北海学園大）が“ゴロゴロトレーニング”で開幕１軍入りを目指す。１１日、大阪・舞洲で新人合同自主トレに参加し、ダッシュやキャッチボールで調整。「体の状態はすごくいい。まだ第１クールなので、飛ばしすぎないように自分で制御しながらやりたい」と意気込み、“型破り”なルーチンを紹介した。

「周りから見たら『何をやっているんだ？』みたいなメニュー」と説明したのは、大学時代のトレーナーに教わった「身体操作系」のトレーニング。床に寝転がりながら体を部位ごとに動かしていくエクササイズを、寝る前や登板前のアップとして取り入れているという。

札幌日大では控え投手だったが、大学４年間でウェートトレーニングとともに入念に取り組み、最速１５３キロ右腕にまで成長。「（トレーニングの）名前とか、型にはまったものではない。床にゴロゴロしているように見えて、一つ一つの動きを野球につなげていく」と投球フォームの「動きづくり」になることを力説し、７日の入寮後も毎日行っていると明かした。

来年７月中旬に予定されるＭＬＢドラフトを待って進路を決断する予定の同６位・石川ケニー投手（米ジョージア大）を除くと、２５年ドラフト組の支配下では高谷が唯一の大卒選手。「１年間、１軍に帯同することを目標にやっている。直球の質と変化球、スライダーが自分の武器だと思うので、アピールできれば」と、即戦力としての自覚をにじませた。（南部 俊太）