第１０４回全国高校サッカー選手権大会の決勝は１２日、ともに初優勝を目指す「鹿島学園（茨城）―神村学園（鹿児島）」のカードで、東京・ＭＵＦＧ国立で行われる。

＊ ＊ ＊

鹿島学園がある茨城・鹿嶋市は人口が６万３８１５人（２５年１２月１日時点）で、これは県の中で１５番目の数字。神村学園の鹿児島・いちき串木野市も２万５３７３人（同１２月末時点）となっており、ともに大都市ではなく、普段から自然豊かな環境で過ごすチーム同士の決勝となった。

人口１０万人以下の市町村（小都市）に学校があるチームの選手権Ｖは、平成以降では南宇和（愛媛・愛南町）、国見（長崎・国見町→雲仙市）、野洲（滋賀・野洲市）の３校だけ。０５年度の野洲（当時約４万９０００人）を最後に、“小都市王者”は１９年間誕生していない。

近年は、２０１１年の市立船橋（千葉・船橋市）の優勝を最後に、１２年の鵬翔（宮崎・宮崎市）以降、県庁所在地に居を構える学校が１３大会連続で優勝を飾ってきた。

今大会の決勝は、そんな“都市優勢”の傾向に待ったをかける対戦カードとなった。

鹿嶋市の職員は、スポーツ報知の取材に「鹿島アントラーズの９年ぶり優勝のほとぼりもまだ残っているのに…。正直、決勝に行くだけでも本当にすごいことだと思いますが、もう１つ盛り上げてほしい。悔いのない戦いを」と期待を寄せた。この日鹿島神宮を参拝した鹿嶋市内在住の３０代男性は「茨城旋風と言われるけど、鹿嶋（鹿島）旋風でもあるということは声を大にしていいたい。あと１つ勝てるように、神様にお願いしてきました」と語った。

◆０５年以降の選手権優勝校

０５年野洲（滋賀・野洲市）、０６年盛岡商（岩手・盛岡市）、０７年流通経大柏（千葉・柏市）、０８年広島皆実（広島・広島市）、０９年山梨学院大付（山梨・甲府市）、１０年滝川二（兵庫・神戸市）、１１年市立船橋（千葉・船橋市）、１２年鵬翔（宮崎・宮崎市）、１３年富山第一（富山・富山市）、１４年星稜（石川・金沢市）、１５年東福岡（福岡・福岡市）、１６年青森山田（青森・青森市）、１７年前橋育英（群馬・前橋市）、１８年青森山田、１９年静岡学園（静岡・静岡市）、２０年山梨学院、２１年青森山田、２２年岡山学芸館（岡山市）、２３年青森山田、２４年前橋育英