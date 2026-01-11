なにわ高橋、2連覇達成なるか？『鬼レンチャン』ボウリングサドンデス第2回【出場者一覧】
11日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）では、「なにわ高橋の2連覇か？第2回ボウリングサドンデス」を届ける。
【予告動画】なにわ高橋、2連覇達成なるか？『鬼レンチャン』ボウリングサドンデス
全員がベストスコア200超えの各界のボウリング強者8人が集結。「ボウリングサドンデス」は通常のルールと同じく、1フレーム2投。ただし、2投で10ピンすべてを倒さないと脱落濃厚となるプレッシャー競技。4ブロックごとに1対1のサドンデス方式で戦い、勝者4人が決勝戦へ進出。そして、決勝戦で最後まで残った1人が鬼レンチャン達成となる。スタジオの千鳥とかまいたちは、その様子をモニターで見ながら、「誰が最後まで残るか」を予想。彼らが選んだメンバーで千鳥軍、かまいたち軍を構成し、勝敗を競う。
前回大会、圧巻の投球で横尾渉（Kis-My-Ft2）との一騎打ちを制し、高橋恭平（なにわ男子）が初代王者に輝いた。今回もベストスコア200超えの猛者8人が集結。王者の高橋を筆頭に、芸人から芸能界屈指のボウラーまで、世代もキャリアも異なる猛者たちが火花を散らす。高橋の代名詞は、親指を使わずに投げる“ヤンキー投げ”。高速カーブでピンをなぎ倒す独自のスタイルで連覇を狙う。一方、王座奪還に燃えるのは、前回、あえて得意のカーブを投げず偽物疑惑が浮上した横尾。今回は天才的なカーブ職人の技を見せることはできるのか。
そして、陸上企画の有力者おばたのお兄さんや、変化球の使い手・ワタリ119は“ボウリング界のダルビッシュ”と呼ばれる多彩な球種を引っ提げ参戦。そんな中、度重なる肉離れにより陸上企画で居場所を失い、ボウリングに人生を懸けて挑む加賀谷秀明（フタリシズカ）の姿が。前回大会の1投目でまさかのピンが離れた状態で残ってしまい「鬼レンチャンからも離れるわけにはいかない。“離れる”を払拭（ふっしょく）したい！」と並々ならぬ覚悟で挑む。
さらに、前回優勝候補の一角として参戦したガダルカナル・タカだが、まさかの初戦敗退。今回タカが再び参戦を決めた理由は、ある人物の今大会への出場を聞き、タカの勝負魂に火がついた。その人物とは俳優の村田雄浩。芸能人ボウラーの中で最高の球を投げる男。その男に挑むため、今回の参戦を決めた。そんなタカがライバル視する村田はベストスコア300。『芸能界特技王決定戦TEPPEN』の優勝経験を持ち、パーフェクトゲームを3回達成。“No.１ボウラー”との呼び声が高い。ベテランボウラーの投球に注目。そして、今回初出場の若手俳優・植村颯太は、なんと練習で13レンチャンを達成。左両手投げの独特のフォームで挑む。
【ボウリングサドンデス出場者】※五十音順
植村颯太
おばたのお兄さん
加賀谷秀明（フタリシズカ）
ガダルカナル・タカ
高橋恭平（なにわ男子）
村田雄浩
横尾渉（Kis-My-Ft2）
ワタリ119
【予告動画】なにわ高橋、2連覇達成なるか？『鬼レンチャン』ボウリングサドンデス
全員がベストスコア200超えの各界のボウリング強者8人が集結。「ボウリングサドンデス」は通常のルールと同じく、1フレーム2投。ただし、2投で10ピンすべてを倒さないと脱落濃厚となるプレッシャー競技。4ブロックごとに1対1のサドンデス方式で戦い、勝者4人が決勝戦へ進出。そして、決勝戦で最後まで残った1人が鬼レンチャン達成となる。スタジオの千鳥とかまいたちは、その様子をモニターで見ながら、「誰が最後まで残るか」を予想。彼らが選んだメンバーで千鳥軍、かまいたち軍を構成し、勝敗を競う。
そして、陸上企画の有力者おばたのお兄さんや、変化球の使い手・ワタリ119は“ボウリング界のダルビッシュ”と呼ばれる多彩な球種を引っ提げ参戦。そんな中、度重なる肉離れにより陸上企画で居場所を失い、ボウリングに人生を懸けて挑む加賀谷秀明（フタリシズカ）の姿が。前回大会の1投目でまさかのピンが離れた状態で残ってしまい「鬼レンチャンからも離れるわけにはいかない。“離れる”を払拭（ふっしょく）したい！」と並々ならぬ覚悟で挑む。
さらに、前回優勝候補の一角として参戦したガダルカナル・タカだが、まさかの初戦敗退。今回タカが再び参戦を決めた理由は、ある人物の今大会への出場を聞き、タカの勝負魂に火がついた。その人物とは俳優の村田雄浩。芸能人ボウラーの中で最高の球を投げる男。その男に挑むため、今回の参戦を決めた。そんなタカがライバル視する村田はベストスコア300。『芸能界特技王決定戦TEPPEN』の優勝経験を持ち、パーフェクトゲームを3回達成。“No.１ボウラー”との呼び声が高い。ベテランボウラーの投球に注目。そして、今回初出場の若手俳優・植村颯太は、なんと練習で13レンチャンを達成。左両手投げの独特のフォームで挑む。
【ボウリングサドンデス出場者】※五十音順
植村颯太
おばたのお兄さん
加賀谷秀明（フタリシズカ）
ガダルカナル・タカ
高橋恭平（なにわ男子）
村田雄浩
横尾渉（Kis-My-Ft2）
ワタリ119