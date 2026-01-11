◇ラグビー全国大学選手権決勝 明大 ― 早大（2026年1月11日 東京・MUFG国立）

大学日本一を決める62回目の大会の決勝は、関東大学対抗戦1位の明大、同3位の早大が対戦。明大が14―3とリードし、前半を終えた。決勝での早明対決は、19年度以来6大会ぶり11回目。明大は7大会ぶり14回目、早大は6大会ぶり17回目の頂点を目指し、後半戦に突入する。

両校の対戦は、昨年12月7日の関東大学対抗戦以来。この時は明大がFL最上太尊（4年）の2トライなどで得点し、25―19で逆転勝ち。5季ぶり19度目の対抗戦優勝を果たし、大学選手権にはシードで進出していた。一方で敗れた早大は3位となり、翌週の3回戦から登場。タフな日程を強いられたが、2日の準決勝では4連覇中の帝京大を破り、決勝に駒を進めていた。

試合は前半、定期戦のリベンジを期す早大が、CTB野中健吾主将（4年）のPGで先取点を挙げる。明大の反撃は同19分、マイボールスクラムでペナルティーを獲得すると、ゴール前ラインアウトから攻撃を重ね、最後はPR田代大介（3年）がスワンダイブしながらトライゾーン中央に逆転トライ。コンバージョンキックも決まり、7―3とリードを奪った。

取り返したい早大だったが、同26分に野中のペナルティーショットが外れ、得点ならず。するとその後、ハイボールを競り合いに行ったFB矢崎由高（3年）のプレーが危険と判断され、イエローカードで10分間の一時的退場となった。数的有利となった明大は攻勢を強め、同33分にゴール前ラインアウトを起点に、最後はSO伊藤龍之介（3年）が個人技でディフェンスラインを突破してトライ。さらにリードを広げ、7年ぶりの大学日本一へ前進した。