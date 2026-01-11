『彼女、お借りします』累計1500万部突破 記念イラスト公開で水原千鶴「1500万部の女」
漫画『彼女、お借りします』（かのかり）のコミックス累計発行部数が1500万部を突破した。原作者・宮島礼吏氏が自身のXで報告し、あわせて記念イラストを公開した。
【画像】スタイル抜群！ワンピース姿の水原千鶴 『かのかり』記念イラスト
宮島氏はXで「【ご報告】担当さんから報告を受け、この度『彼女、お借りします』が1500万部を突破致しました！！作品を応援してくれる方々のお陰です！これからもよろしくお願いします！」と報告した。
公開したイラストには、ワンピース姿のヒロイン・水原千鶴が描かれており、「1500万部の女」と紹介している。
同作は、2017年7月より『週刊少年マガジン』（講談社）にて連載中で、都内在住のダメダメ大学生の主人公・木ノ下和也が、「レンタル彼女」（レンカノ）の超絶美女・水原千鶴に恋をしてしまう物語。彼女は同じ大学に通う地味な子で、ほかの人に正体がバレるわけにはいかない千鶴と恋心を抑えられない和也が、時に怒られ、助け合いながら、家族や友達、元カノも巻き込んでいく“レンタル”ラブコメディー。
累計発行部数は1500万部を突破しており、アニメ第1期が2020年、第2期が2022年、第3期が2023年、第4期が2025年に放送され、2022年には実写ドラマ化された。第5期が2026年に放送される。
