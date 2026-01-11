Âçºå¤¬3Ç¯¤Ö¤ê5²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡ª1¶è¤Ç31°Ì¤â7¶è²ÏÂ¼Íþ±û¤ÇÂçµÕÅ¾¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¾¡Éé¤Ç°ï¸«°¡Í¥¤¬¿¶¤êÀÚ¤ë¡ÚÅÔÆ»ÉÜ¸©½÷»Ò±ØÅÁ¡Û
¢£¹Ä¹¡ÇÖ Âè44²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡Ê11Æü¡¢¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔÈ¯Ãå¡¢9¶è´Ö¡¦42.195Ò¡Ë
ÆüËÜÂåÉ½¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÀ¤Âå¤¬ë§¤ò·Ò¤°¡¢Ãæ¡¦Ä¹µ÷Î¥³¦¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¤¬11Æü¤ËµþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1¶è¤Ç31°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿Âçºå¤¬7¶è¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¾¡Éé¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢3Ç¯¤Ö¤ê5²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ÅÔÂçÏ©¤ÇÁ´47¥Á¡¼¥à¡¢¡ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©±ØÅÁ¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¡É¤ò·è¤á¤ëÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡¢1¶è¡Ê6Ò¡Ë¤«¤éÃíÌÜÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡¢·²ÇÏ¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¡¢¼Â¶ÈÃÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿µîÇ¯11·î¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤Ç¤Ï3¶è¤Ç6¿ÍÈ´¤¤È¹¥Áö¤·¤¿ÉÔÇËÀ»°áÍè¡Ê22¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¡¢¿ÀÆàÀî¤ÏÉÔÇË¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ2¶è¤Ç8¿ÍÈ´¤¤Î¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¾»³Ì¤ÆàÈþ¡Ê25¡¦»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁÍ¥¾¡¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ç¤ÏÂçºå¤ÎÄÍËÜÍ¼Íõ¡Ê19¡Ë¡¢¹Åç¤ÎÊ¿²¬ÈþÈÁ¡Ê25¡Ë¤È¼Â¶ÈÃÄÁª¼ê¤¬µ¯ÍÑ¡£
¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ëÂç»ö¤Ê1¶è¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¡¢·²ÇÏ¤ÎÉÔÇËÀ»°áÍè¤ÏºÇ¸åÈø¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÊ¬¤Î±üËÜºÚÎÜ³¤¡Ê19¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¼çÆ³¸¢¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£3ÒÉÕ¶á¤Ç¿ÀÆàÀî¡¦À¾»³¤¬¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1¶è¤ÎÃæÈ×¤Ç¾®Àã¤âÉñ¤¤»Ï¤á¤ë´¨¤µ¡¢·²ÇÏ¤ÎÉÔÇË¤ÏÇ¯Ëö¤ËÄË¤á¤¿¸Ô´ØÀá¤Î¸Î¾ã¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ì¤º¡¢½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦µþÅÔ¡¦ÉÙ»Î»³±ØÅÁ1¶è¶è´Ö¾Þ¤Îº´Æ£¤æ¤¢¡ÊÎ©Ì¿´ÛÂç1Ç¯¡Ë¤â¥È¥Ã¥×½¸ÃÄ¤«¤éÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Âçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿1¶è¡¢»Ä¤ê500m¤ÇÄ¹Ìî¤ÎÅÄÈªÍÛºÚ¡ÊÄ¹ÌîÅì3Ç¯¡Ë¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¤Æ¡¢19Ç¯¡£Ä¹ºê¤Î×¢ÃæÍþÍü²Â°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¹â¹»À¸¤Î¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£·²ÇÏ¡¦ÉÔÇË¤Ï25°Ì¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦µþÅÔ¤Ï30°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2¶è¡Ê4Ò¡Ë¡¢16°Ì¤ÎÊ¼¸Ë¤ÏÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê26¡¢New Balance¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡¢µîÇ¯9·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å½÷»Ò5000m¤Ç¤Ï»Ë¾å½é4Âç²ñÏ¢Â³·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£26Ç¯½é¥ì¡¼¥¹¤Ï¾Ð´é¤Çë§¤ò¤â¤é¤¦¤È°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î1Ò¤Ç4¿ÍÈ´¤¡¢¤µ¤é¤Ë1.5ÒÉÕ¶á¤Ç3¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÈ´¤¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
2.5ÒÉÕ¶á¤Ç¤Þ¤¿¤â¤Þ¤È¤á¤Æ4¿Í¤òÈ´¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç14¿ÍÈ´¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ò2°Ì¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤ÏÄ¹Ìî¡¦Àî¾åÆî³¤¡ÊÄ¹ÌîÅì2Ç¯¡Ë¡¢Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÄÃæ¤«¤é·üÌ¿¤ËÆ¨¤²¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï»Ä¤ê300m¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥È¤â¥È¥Ã¥×¤ÎÄ¹Ìî¤Ë¤ï¤º¤«¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢14¿ÍÈ´¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï2°Ì¡¢ÅÄÃæ¤Ï12Ê¬14ÉÃ¤Ç¶è´ÖµÏ¿¤Þ¤Ç7ÉÃÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¶è´Ö¤Î3¶è¡Ê3Ò¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¤ÏÅÄÃæ¤«¤éë§¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿¹ÄçÈÁ²Ã¡ÊÀ±ÎÍÂæÃæ2Ç¯¡Ë¡¢Á´Ãæ±ØÅÁ¤Ç1¶è¤òÁö¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÄ¹Ìî¡¦¸¶Íü¼î¡Ê¶ð¥öº¬ÀÖÊæÃæ3Ç¯¡Ë¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
»Ä¤ê800m¤ÇÄ¹Ìî¡¦¸¶¤¬Á´Ãæ1500m5°Ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢Ê¼¸Ë¡¦¿¹Äç¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£2°Ì¤ÏÊ¼¸Ë¡¢3°Ì¤ÏÄ¹ºê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
4¶è¡Ê4Ò¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÄ¹Ìî¤Ï3·îËö¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ºÙÅÄ¤¢¤¤¡Ê30¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡¢Ãæ³ØÀ¸¤«¤éë§¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ºÙÅÄ¤Ï¹¥Áö¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤Ç¤â5¶è¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Áö¤ê¤ò¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©±ØÅÁ¤Ç¤â¸«¤»¤¿¡£É÷¤¬¸þ¤«¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2°Ì¤È¤Îº¹¤ò24ÉÃ¡¢¡Ö¤¢¤¤ÀèÇÚ¡¢¥é¥¹¥È¡ª¡×¤È5¶è¤òÁö¤ë¹â¹»À¸¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¾Ð´é¤Çë§¤òÅÏ¤·¤¿¡£
2°Ì¤Ë¤Ï3000m¾ã³²¤ÇµîÇ¯9·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë½Ð¾ì¡¢¤½¤³¤ÇÆüËÜµÏ¿¼ùÎ©¤·¤¿ÀÅ²¬¡¦ã·Æ£¤ß¤¦¡Ê23¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
5¶è¡Ê4.1075Ò¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÄ¹Ìî¤Ïº£°æÎèÆá¡ÊÄ¹ÌîÅì2Ç¯¡Ë¤³¤³¤Ç¤âÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁö¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¡£6¶è¤òÁö¤ëÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¡ÈÆó´§¡É¤Ç¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¡¢·¦ÅÄÉñ¡Ê¾ëÀ¾Âç1Ç¯¡Ë¤Ë¾Ð´é¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¤¬¾å¤¬¤ê15ÉÃº¹¡¢3°Ì¤ËÂçºå¤¬Â¼°æÏÂ²Ì¡ÊÂçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡2Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤Ç35ÉÃº¹¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
6¶è¡Ê4.0875Ò¡Ë¡¢Ä¹Ìî¤Î·¦ÅÄ¤Ï¥ì¡¼¥¹¿ôÆüÁ°¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬²¿¤È¤«²óÉü¤·¤Æ½Ð¾ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÍè¤ÎÁö¤ê¤¬½ÐÍè¤ºÂÑ¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£2°Ì¤ÎÊ¼¸Ë¡¦¶â»ÒÀ»Æà¡Ê¿ÜËá³Ø±à¹â3Ç¯¡Ë¤Ë½ù¡¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»Ä¤ê1Ò¤«¤é¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¥¡¼¥×¡¢Ä¹Ìî¤Ï1¶è¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò1ÅÙ¤âµö¤µ¤Ê¤¤Å¸³«¡¢2°Ì¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¤Ç18ÉÃº¹¡¢3°Ì¤ÎÂçºå¤È¤Ï19ÉÃº¹¡£
7¶è¡Ê4Ò¡Ë¡¢Ä¹Ìî¤ÏËÜÅÄ·ëºÌ¡ÊÄ¹ÌîÅì1Ç¯¡Ë¤ÈÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÍ¥¾¡¹»¤ÎÄ¹ÌîÅì¤«¤é4¿ÍÌÜ¤Î½Ð¾ì¡¢ËÜÅÄ¤¬Æ¨¤²¤ë¤¬¡¢2°Ì¤ËÂçºå¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£Âçºå¤Ï²ÏÂ¼Íþ±û¡ÊÂçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡£³Ç¯¡Ë¡¢Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¤Ï2¶è¤òÁö¤ê¡¢µîÇ¯9·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝÑÛ¤òÍÞ¤¨¤Æ¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î²ÏÂ¼¤¬1Ò²á¤®¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÄ¹Ìî¡¦ËÜÅÄ¤òÂª¤¨¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
Ãæ´ÖÅÀ¤Ç¤âÂçºå¡¦²ÏÂ¼¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÍî¤Á¤º¡¢Ä¹Ìî¡¦Ê¼¸Ë¤Î2¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âçºå¤¬¥È¥Ã¥×¡¢2°Ì¤Ë¤ÏÄ¹Ìî¤Ç16ÉÃº¹¡¢3°Ì¤ÏÊ¼¸Ë¤Ç18ÉÃº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¶è´Ö¤Î8¶è¡Ê3Ò¡Ë¡¢Âçºå¡×¤ÏÅÄÃæÈþ¶õ¡ÊÀ¿É÷Ãæ3Ç¯¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë·Ò¤°8¶è¤Þ¤ÇÂçº®Àï¡¢Âçºå¡¦ÅÄÃæ¤âÇ´¤ê¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê500m¤ÇÊ¼¸Ë¤ÎÊ¡°æ»í¡Ê°Â¼¼Ãæ3Ç¯¡Ë¤¬¹¥Áö¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¼êÁ°¤ÇµÕÅ¾¡¢Ê¼¸Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢2°Ì¤Ë¤Ï5ÉÃº¹¤ÇÂçºå¡¢3°Ì¤Ï20ÉÃº¹¤ÇÄ¹Ìî¤ÈÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥«¡¼9¶è¡Ê10Ò¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¤Ï±ÊÄ¹Î¤½ï¡Ê23¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¤¬Ãæ³ØÀ¸¤«¤éë§¤òÂ÷¤µ¤ì¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Âçºå¤Ï°ï¸«°¡Í¥¡Ê25¡¢ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡Ë¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿Àï¤¤¡¢2Ò¼êÁ°¤ÇÂçºå¤Î°ï¸«¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¡¢±ÊÄ¹¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤ë¤¬±ÊÄ¹¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸å¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶î¤±°ú¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Õ¤ë¤µ¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿¾¡Éé¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤º¡¢Ãæ´ÖÃÏÅÀ¤âÊÂ¤ó¤ÇÄÌ²á¡¢Á°¤Ë°ï¸«¡¢¸å¤í¤Ë±ÊÄ¹¤È¤¤¤¦·Á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Êø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê2Ò¤Ç±ÊÄ¹¤¬¥ì¡¼¥¹¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤ËÁ°¤Ë¡¢°ï¸«¤â¸å¤í¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£
»Ä¤ê1Ò¤Çº£ÅÙ¤Ï°ï¸«¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢±ÊÄ¹¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¤Ë½ù¡¹¤Ë¤µ¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥«¡¼¾¡Éé¤Ï°ï¸«¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢Âçºä¤¬3Ç¯¤Ö¤ê5²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÚÂè44²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ ¾å°Ì10¥Á¡¼¥à¡Û
Í¥¾¡¡§Âçºå
2°Ì¡§Ê¼¸Ë
3°Ì¡§Ä¹Ìî
4°Ì¡§µþÅÔ
5°Ì¡§²¬»³
6°Ì¡§·²ÇÏ
7°Ì¡§ºë¶Ì
8°Ì¡§ÀÅ²¬
9°Ì¡§ÀéÍÕ
10°Ì¡§¼¯»ùÅç
