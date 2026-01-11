¡Ú timelesz¡¦¸¶²Å¹§ ¡Û¡¡¥Ð¥ì¡¼ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ç¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡¡timelesz¤â¡¡àÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤éá
timelesz¤Î¸¶²Å¹§¤µ¤ó¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½½é¤È¤Ê¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖGRIT ¡Ý¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½ ±É¸÷¤Ø¤Î»ÏÈ¯ÅÀ¡Ý¡×¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±±Ç²è¤ÎÀî¾å¿òÊ¸´ÆÆÄ¤È¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¿·À¸ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú timelesz¡¦¸¶²Å¹§ ¡Û¡¡¥Ð¥ì¡¼ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ç¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡¡timelesz¤â¡¡àÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤éá
ËÜºî¤Ï25Ç¯5·î¤ÎÂåÉ½¾·½¸¤«¤é6·î³«Ëë¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢9·î¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Þ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖGRIT¡×¤È¤Ï¡ÖGuts¡×¡ÖResilience¡×¡ÖInitiative¡×¡ÖTenacity¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ç¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ê±ß¿Ø¤ÎºÝ¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ç¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ì¡¼·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ±Ç²è¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÉáÃÊ¤ÎÌò¼Ô¶È¤È¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼Â¶·¤È¤â°ã¤¦¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ä´ÆÆÄ¤Î»×¤¤¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë±ÇÁü¤ò²ò¼á¤·¤Æ´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¤Î¤»¤ë¡£¤³¤³¤ÏËÍ¤â´¶¾ð¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤¯µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¼«¿È¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤Û¤É¸ùÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯Îý½¬¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¹ß¤í¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡É¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡È¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¥Á¡¼¥à¤Î°Ù¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤À¤«¤éÆ±´ü¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤È¤¤¤¦²áµî¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¹¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¸¬Â½µ¤Ì£¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡È¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÁª¼ê¤Î¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¸ì¤ê¡¢¡ÈÆüËÜÂåÉ½¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸ÄÀË¤«¤ÊÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿ä¤·¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯timelesz¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈËÍ¤¿¤Á¤âµîÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¡Ê¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡É¤È¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¿Æ¶á´¶¤â³Ð¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡È¡Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¡Ë¿·¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡È(ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬)¡ÖGRIT¡×¤Ç±ß¿Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤È¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¡¢timelesz¤Ç¤Î»ÈÍÑµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û