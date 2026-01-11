「助けてー！」“冬の水難”相次ぎ救助隊出動…凍結した池に落下した8歳の男の子、凍った池や湖に落ちた犬やシカも助け出される緊迫の救出劇 アメリカ
アメリカにある池や湖で、動物や人間が相次いでトラブルに見舞われている。
ロードアイランド州では、犬が氷の張った池で身動きが取れなくなり、救助隊が出動した。
危険な状況だったものの、無事救助された。
一方、ミネソタ州ではシカ、ニューヨーク州では子どもが溺れかける事態も発生したが、いずれも無事だったという。
氷の池で助け待つ犬
アメリカ・ロードアイランド州で2日、一面氷が張った池で撮影されたのは、助けを求めるように見つめる犬の姿だ。
散歩中、池にはまってしまったという。
駆けつけた救助隊が犬のもとへ向かう。
氷を割りながら進むと、犬も力を振り絞って犬かきをしていて、なんとか救助した。
犬には低体温症のおそれもあったが、無事に飼い主のもとに返された。
凍結した湖から救助されるシカ
一方、アメリカ・ミネソタ州で、凍った湖に落ちてしまったのはシカだ。
消防隊員が引っ張り上げると無事に脱出した。
シカは振り返ることなく走り去っていった。
少年が落下…氷の池で救助要請
この冬、消防や警察は大忙しだ。
ニューヨーク州で2025年12月25日、警察にも救助要請が入った。
凍った池に落ちたのは、8歳の男の子だった。
意識はしっかりしているようにみられたが、冷たい池で今にも溺れそうだった。
「助けてー！」と声も上げ、一刻も早く助け出さなければならない状況だ。
警察官は、池に飛び込み救助にあたった。
男の子は無事だったのか。
その後、助けてくれた警察官たちと再会した男の子は、直接「ありがとう」と感謝を伝えた。
地元メディアによると、男の子は病院に搬送されたが、その日のうちに自宅に戻ったという。
（「イット！」 1月7日放送より）