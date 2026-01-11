「助けてー！」“冬の水難”相次ぎ救助隊出動…凍結した池に落下した8歳の男の子、凍った池や湖に落ちた犬やシカも助け出される緊迫の救出劇　アメリカ

アメリカにある池や湖で、動物や人間が相次いでトラブルに見舞われている。

ロードアイランド州では、犬が氷の張った池で身動きが取れなくなり、救助隊が出動した。

危険な状況だったものの、無事救助された。

一方、ミネソタ州ではシカ、ニューヨーク州では子どもが溺れかける事態も発生したが、いずれも無事だったという。

氷の池で助け待つ犬

アメリカ・ロードアイランド州で2日、一面氷が張った池で撮影されたのは、助けを求めるように見つめる犬の姿だ。

散歩中、池にはまってしまったという。

駆けつけた救助隊が犬のもとへ向かう。

氷を割りながら進むと、犬も力を振り絞って犬かきをしていて、なんとか救助した。

犬には低体温症のおそれもあったが、無事に飼い主のもとに返された。

凍結した湖から救助されるシカ

一方、アメリカ・ミネソタ州で、凍った湖に落ちてしまったのはシカだ。

消防隊員が引っ張り上げると無事に脱出した。

シカは振り返ることなく走り去っていった。

少年が落下…氷の池で救助要請

この冬、消防や警察は大忙しだ。

ニューヨーク州で2025年12月25日、警察にも救助要請が入った。

凍った池に落ちたのは、8歳の男の子だった。

意識はしっかりしているようにみられたが、冷たい池で今にも溺れそうだった。

「助けてー！」と声も上げ、一刻も早く助け出さなければならない状況だ。

警察官は、池に飛び込み救助にあたった。

男の子は無事だったのか。

その後、助けてくれた警察官たちと再会した男の子は、直接「ありがとう」と感謝を伝えた。

地元メディアによると、男の子は病院に搬送されたが、その日のうちに自宅に戻ったという。

