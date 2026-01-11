プロゴルファーの菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）が11日、自身のインスタグラムを更新。一日警察署長の制服姿を公開した。

「110番の日！1月10日に、地元立川で一日署長させて頂きました！とても貴重な大役をつとめさせていただき、本当にありがとうございました！」と報告。

一日警察署長の制服姿の写真をアップし、「不要不急の110番を減らして、本当に必要な方が繋がるように気をつけていきましょう！」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ似合う」「めちゃくちゃかわいい」「可愛い〜」「情状酌量ですが大罪です 可愛い過ぎ 破壊力ャバい」などの声が寄せられている。

菅沼は、2018年にプロテスト合格。20年に賞金ランキング47位で初のシードを獲得し、翌22年には、メルセデス・ランキング8位と躍進。23年にNEC軽井沢72ゴルフトーナメントでプレーオフを制してツアー初優勝。4日間トーナメントの延田グループ・マスターズGCレディースで2勝目を挙げた。

24年はシード落ちを経験したが、25年は5月のパナソニックオープンで1年半ぶりのツアー優勝を果たすなどしシード復活を果たした。