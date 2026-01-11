◇皇后盃 第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会(全国女子駅伝)〈11日、たけびしスタジアム京都発着、全9区間42.195キロ〉

全国女子駅伝は11日に号砲。大阪が大逆転で3年ぶり5回目の優勝を飾りました。

中学生から社会人まで各世代がタスキをつなぐ都道府県対抗の女子駅伝。全9区間で42.195キロをつなぎます。

1区では長野の田畑陽菜選手が、高校生ながら大学生や実業団選手に競り勝ち、区間賞の好発進。2区では30秒後ろから兵庫の田中希実選手が14人抜きで2位まで順位を押し上げますが、長野がトップを譲らず。川上南海選手は区間2位の力走で、昨年の高校駅伝を制した長野東高校の優勝メンバーが最高の流れをつくります。さらに長野は4区で今季限りで現役引退を発表している細田あい選手が力走。1区から先頭を守ります。

一方、1区は31位と出遅れた大阪。4区終わりで先頭の長野と1分8秒差の10位でしたが5区から驚異の反撃。村井和果選手、田谷玲選手、河村璃央選手と薫英女学院高の3人が3区間連続区間賞と、7区終わりで長野から先頭を奪取します。

すると今度は、中学生区間の8区で兵庫の福井詩選手が大阪をとらえ逆転。終盤にめまぐるしく先頭が入れ替わる展開で、先頭の兵庫から5秒差で大阪、20秒差で長野と続き、最終区間へタスキがつながれました。

最終9区は最長の10キロ。5秒先に出た兵庫の永長里緒選手を追う大阪の逸見亜優選手は、序盤で追いつきます。各世代の思いを背負った2人は互いに譲らず。2キロ付近から並走が続きますが、残り1キロで大阪が前に出て、逃げ切りました。

大阪は2時間18分19秒で大会制覇。2位は9秒差で兵庫、3位は高校生たちが流れをつくった長野、4位は前回優勝の京都が入りました。

▽結果※速報値1）大阪 2時間18分19秒2）兵庫 2時間18分28秒3）長野 2時間19分12秒4）京都 2時間19分33秒5）岡山 2時間19分45秒