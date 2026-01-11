◇第44回都道府県対抗女子駅伝（2026年1月11日 たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロ）

第44回都道府県対抗女子駅伝が11日、たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロで行われ、大阪が23年以来となる５度目の優勝を飾った。2位に兵庫、3位に長野が入った。

1区（6キロ）で長野の田畑陽菜（長野東高）が快走。19分28秒（速報値）で19年の広中璃梨佳以来となる高校生での区間賞を獲得して飛び出し、長野は中盤までトップを守った。

レースが動いたのは7区。41キロ過ぎで2位につけていた大阪・河村瑠央（大阪薫英女学院）がスパートし、先頭に立った。

8区では兵庫が大阪を抜いてトップに浮上し、勝負は9区（10キロ）の兵庫・永長里緒（三井住友海上）と大阪・逸見亜優（豊田自動織機）のアンカー対決に。抜きつ抜かれつのデッドヒートは残り1キロを切ったところで逸見がスパートし、ゴールテープを切った。

逸見は「目標が優勝だったので、絶対に最後まで粘り強く走ることと、最後は絶対に勝つぞということを考えて走った。5秒差だったので、前半で追いついて、最後まで絶対に負けないで、トラックまでしっかり走れればと思った。ここまできたら絶対に勝ちきりたいと強い気持ちで走った」と安堵（あんど）の笑顔を見せた。