¥ä¥¯¥ë¥È¡¡¹â¶¶Ô÷Æó¤¬¸ÍÅÄ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¤ÎÂ¼¾å¤Ï¡Ö30ËÜ¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÂÇ¤Ä¤È»×¤¦¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬11Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ¤Î2·³»ÜÀß¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï²¼È¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ê¤É¸Î¾ã¤Ëµã¤¡¢8»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç3¾¡»ß¤Þ¤ê¡£11Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡Ö¥±¥¬¤Ï¼£¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¡ÖÁ´Á³°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Åê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¥ã¥ó¥×Á°¤Ë¡Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å¤È¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Îµ¢¹ñÄ¾¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤È¡£»þº¹¤Ü¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°µ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¹â¶¶¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö30¡ÊËÜÎÝÂÇ¡Ë¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢ÂÇ¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¡ÈÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹ÎÏ¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Éé¤±¤óµ¤¤¬¤¢¤ë»Ò¤Ê¤ó¤Ç¡£²¿ÅÙ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£