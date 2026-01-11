大統領の首をすげ替え、アメリカの意に沿う体制に変えようというトランプ政権。ところが、暫定大統領に指名されたのは、意外な人物でした。

ベネズエラを「アメリカの国益に沿う体制に」

ベネズエラ攻撃の2日後、アメリカ政府が投稿した画像。

「ここは我々の半球だ」

中南米を含む「西半球」は、自分たちのものだという主張です。

ベネズエラの大統領を連れ去ったトランプ政権。今後はどうするのでしょうか。

トランプ大統領（3日）

「我々が国を運営していく」

ルビオ国務長官（4日）

「我々は影響力を持つ。それはベネズエラがベネズエラ国民だけでなく、アメリカの国益に沿う体制に変わるまで続く」

“アメリカの国益に沿う体制”とは、どんな体制なのか。ベネズエラといえば...

2025年12月、マドゥロ大統領と対立する野党指導者のマチャド氏がノーベル平和賞を受賞。トランプ氏との仲も良好でした。

トランプ大統領（2025年10月）

「ノーベル平和賞を授与される人物（マチャド氏）と電話で話した。『あなた（トランプ氏）こそが（平和賞に）ふさわしいので、あなたに敬意を表して賞を受け取る』と言ってくれた」

マチャド氏が授賞式に向かった際には、アメリカ軍の支援などでベネズエラを脱出していました。

今回のベネズエラ攻撃の直後も、マチャド氏は「トランプ氏にノーベル賞を捧げたい」と称賛。さらにCBSテレビで...

マチャド氏（6日）

「法に基づき、国民に仕える用意と意志があります」

ベネズエラで政権を担う意欲を見せています。しかし、当のトランプ氏は...

トランプ氏（3日）

「マチャド氏が指導者になるのは、非常に難しい。彼女はとても良い女性だが（国内で）尊敬されていない」

まずは突き放した形。

代わりにマドゥロ大統領の後継に就いたのは、マドゥロ政権で副大統領だったロドリゲス氏。トランプ政権が実質的に指名したとみられています。

そのロドリゲス氏は、ベネズエラ攻撃の直後…

ベネズエラ ロドリゲス副大統領（3日当時）

「我々は決して、どこの帝国の植民地にもなりはしない」

「裏庭を掃除する」一筋縄ではいかないベネズエラ情勢 トランプ氏が見据える先は...

トランプ政権はなぜ、マチャド氏ではなく、ロドリゲス氏を選んだのでしょうか。

アジア経済研究所 坂口安紀 主任研究員

「マドゥロ氏は拘束されて政権を離れたが、まだ（体制は）そのまま残っている。民主主義のシンボルである彼ら（マチャド氏ら）が帰ってきたとしても、（体制側と）交渉できるはずがない。まずは地ならしとして、ロドリゲス氏の方が交渉できるというところで、白羽の矢が立った」

民兵組織など、マドゥロ体制が根強く残るベネズエラで、仲介役としてはロドリゲス氏が適任だという指摘。ロドリゲス氏もその後、「アメリカに協力を呼びかける」などと態度を軟化させています。

トランプ政権の思惑通り、ベネズエラは変わるのか。

アジア経済研究所 坂口安紀 主任研究員

「アメリカに対する顔と、国内の体制のリーダーたちに対する顔、二つの顔を使い分けている。（本心から）軟化したという話ではない。『アメリカと一緒にやっていきます、協力します』と言いながら、時間を稼ぎながら、今の政権が継続できる道を模索する」

一筋縄ではいかない様子。さらに...

アジア経済研究所 坂口安紀 主任研究員

「（ロドリゲス氏が）下手にハンドリングを間違えると、彼女たちのコントロールを超えて、民兵組織が非常に暴力的になる可能性がある」

ベネズエラの今後も予断を許さない中、トランプ氏の視線の先にあるのは...

共和党 リンゼー・グラム 上院議員（4日）

「大統領は私に『裏庭を掃除する』と言ったんだ」

中南米を“裏庭”と位置づけるトランプ氏。コロンビアやキューバをめぐる発言もエスカレートしているのです。そして、中南米やグリーンランドを含む「西半球」へのこだわりも。

その狙いはどこにあるのでしょうか。