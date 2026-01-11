「アメリカの国益に沿う体制に」マドゥロ氏拘束も一筋縄ではいかないベネズエラ情勢 “西半球”にこだわるトランプ氏が次に見据えるは...?【サンデーモーニング】
大統領の首をすげ替え、アメリカの意に沿う体制に変えようというトランプ政権。ところが、暫定大統領に指名されたのは、意外な人物でした。
【写真を見る】「アメリカの国益に沿う体制に」マドゥロ氏拘束も一筋縄ではいかないベネズエラ情勢 “西半球”にこだわるトランプ氏が次に見据えるは...?【サンデーモーニング】
ベネズエラを「アメリカの国益に沿う体制に」
ベネズエラ攻撃の2日後、アメリカ政府が投稿した画像。
「ここは我々の半球だ」
中南米を含む「西半球」は、自分たちのものだという主張です。
ベネズエラの大統領を連れ去ったトランプ政権。今後はどうするのでしょうか。
トランプ大統領（3日）
「我々が国を運営していく」
ルビオ国務長官（4日）
「我々は影響力を持つ。それはベネズエラがベネズエラ国民だけでなく、アメリカの国益に沿う体制に変わるまで続く」
“アメリカの国益に沿う体制”とは、どんな体制なのか。ベネズエラといえば...
2025年12月、マドゥロ大統領と対立する野党指導者のマチャド氏がノーベル平和賞を受賞。トランプ氏との仲も良好でした。
トランプ大統領（2025年10月）
「ノーベル平和賞を授与される人物（マチャド氏）と電話で話した。『あなた（トランプ氏）こそが（平和賞に）ふさわしいので、あなたに敬意を表して賞を受け取る』と言ってくれた」
マチャド氏が授賞式に向かった際には、アメリカ軍の支援などでベネズエラを脱出していました。
今回のベネズエラ攻撃の直後も、マチャド氏は「トランプ氏にノーベル賞を捧げたい」と称賛。さらにCBSテレビで...
マチャド氏（6日）
「法に基づき、国民に仕える用意と意志があります」
ベネズエラで政権を担う意欲を見せています。しかし、当のトランプ氏は...
トランプ氏（3日）
「マチャド氏が指導者になるのは、非常に難しい。彼女はとても良い女性だが（国内で）尊敬されていない」
まずは突き放した形。
代わりにマドゥロ大統領の後継に就いたのは、マドゥロ政権で副大統領だったロドリゲス氏。トランプ政権が実質的に指名したとみられています。
そのロドリゲス氏は、ベネズエラ攻撃の直後…
ベネズエラ ロドリゲス副大統領（3日当時）
「我々は決して、どこの帝国の植民地にもなりはしない」
「裏庭を掃除する」一筋縄ではいかないベネズエラ情勢 トランプ氏が見据える先は...
トランプ政権はなぜ、マチャド氏ではなく、ロドリゲス氏を選んだのでしょうか。
アジア経済研究所 坂口安紀 主任研究員
「マドゥロ氏は拘束されて政権を離れたが、まだ（体制は）そのまま残っている。民主主義のシンボルである彼ら（マチャド氏ら）が帰ってきたとしても、（体制側と）交渉できるはずがない。まずは地ならしとして、ロドリゲス氏の方が交渉できるというところで、白羽の矢が立った」
民兵組織など、マドゥロ体制が根強く残るベネズエラで、仲介役としてはロドリゲス氏が適任だという指摘。ロドリゲス氏もその後、「アメリカに協力を呼びかける」などと態度を軟化させています。
トランプ政権の思惑通り、ベネズエラは変わるのか。
アジア経済研究所 坂口安紀 主任研究員
「アメリカに対する顔と、国内の体制のリーダーたちに対する顔、二つの顔を使い分けている。（本心から）軟化したという話ではない。『アメリカと一緒にやっていきます、協力します』と言いながら、時間を稼ぎながら、今の政権が継続できる道を模索する」
一筋縄ではいかない様子。さらに...
アジア経済研究所 坂口安紀 主任研究員
「（ロドリゲス氏が）下手にハンドリングを間違えると、彼女たちのコントロールを超えて、民兵組織が非常に暴力的になる可能性がある」
ベネズエラの今後も予断を許さない中、トランプ氏の視線の先にあるのは...
共和党 リンゼー・グラム 上院議員（4日）
「大統領は私に『裏庭を掃除する』と言ったんだ」
中南米を“裏庭”と位置づけるトランプ氏。コロンビアやキューバをめぐる発言もエスカレートしているのです。そして、中南米やグリーンランドを含む「西半球」へのこだわりも。
その狙いはどこにあるのでしょうか。