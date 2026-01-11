ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」出演も話題の歌手・ＤＡＩＧＯが１１日、自身のＸを更新。女優の北川景子との結婚１０周年を祝ったことを明かした。夫妻は２０１６年１月１１日に結婚。２０年９月に第１子長女（５）、２４年１月３１日には長男（１）の誕生を発表している。

「１０ｔｈ ｗｅｄｄｉｎｇ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ！」「＃結婚１０周年 ＃本当にありがとう ＃娘のイラストを ＃Ｔシャツに ＃ＫＳＫ ＃ナイトフラワー公開」と５歳の娘が描いた家族４人のイラストを記念Ｔシャツにしたことを写真を添えて説明。プロポーズの言葉「ＫＳＫ（結婚してください）」もさりげなく添えたほか、妻・北川の映画「ナイトフラワー」もＰＲした。

今回の投稿には女優・吉岡里帆も「おめでとうございます」祝マーク３つを添えて祝福。「素敵なお二人いつまでも仲良くねぇ〜」「娘ちゃん、絵が上手ですね〜♥ビックリです」「娘ちゃんは５歳にしてこの絵は素晴らしいですね ＤＡＩＧＯさんの絵の才能の遺伝子を受け継いでますね」「娘ちゃんのイラストとてもステキ♥アーティスティックですね」「娘ちゃんの才能すご〜い！」「娘ちゃんのイラスト可愛い」「イラスト可愛すぎます！」「いつまでも仲良しで♥」など多数のメッセージが届いている。

北川も自身のＸでＤＡＩＧＯの投稿を引用し、Ｔシャツの絵について「左から、私、夫、息子、娘だそうです」と伝えた。