【大雪警報】岐阜県・高山市、飛騨市、郡上市、白川村に発表 11日14:41時点
気象台は、午後2時41分に、大雪警報を高山市、飛騨市、郡上市、白川村に発表しました。またなだれ注意報を下呂市に発表しました。
岐阜県では、11日夜のはじめ頃から12日明け方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■高山市
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜のはじめ頃から12日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■飛騨市
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜のはじめ頃から12日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■本巣市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■郡上市
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜のはじめ頃から12日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■下呂市
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■揖斐川町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■白川村
□大雪警報【発表】
積雪 11日夜のはじめ頃から12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意