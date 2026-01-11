お笑いタレントの土田晃之（53）が11日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。若手時代、唯一連絡先を聞いてきたグラビアアイドルを明かした。

この日、「一周まわってスゴイ!?デビュー25周年今こそ熊田曜子を語ろう」をテーマに放送。土田は「芸能界のお兄ちゃん」と熊田が慕う人物として出演した。

マツコ・デラックスが「ツッチーが芸能界のお兄ちゃんなの？」と驚き。土田は「そんなつもり一個もなかったんすけども」と困惑。「俺は年明け1発目のこのめでたい席で断ろうと思ったんですけど。でもやっぱりさんまさんにもマツコにもやっぱ世話になってるから行かないわけにいかない」と渋々出演したと明かし、笑わせた。

進行の「平成ノブシコブシ」吉村崇も「熊田さんの知り合いが全然いないんですよ」とぶっちゃけ。

土田は「俺今回呼ばれた時も、友達いないのかなと思って。他にいるだろうと思いながら」とイジりつつ「でも。まあまあ、本当に古い付き合いで、出会った時とあんまり変わってないです。結構グイグイな人なんで」とした。

「僕、当時アイドル番組みたいなのを若手の頃やってたんですけど、もちろんこっちから連絡先を聞くことなんかないわけですよ。唯一この人から。“連絡先教えてください”って言われて、“嫌です”って断ったんです」と明かした。

これを、熊田が「断わられたんです」と認めると、土田は「で、“ちゃんとマネージャーさんに土田さんに連絡先教えてもいいって確認してから、来なさい”って言ったら、すぐ横にいたのがマネージャーさん。マネージャーさんも“あ、いいですよ”って普通に言うから、“しょうもねえ事務所だな”と思って」と毒づいた。