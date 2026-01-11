元“ブルゾンちえみ”藤原しおりさん、印象ガラリな近影「キレイになって」 元“with B”コージが公開「今でも仲良いんですね！」
元お笑いコンビ・ブリリアンでアメリカンフットボール選手としても活躍したコージ（38）が10日、自身のYouTubeを更新。かつてのトリオ「ブルゾンちえみ with B」メンバーである元ブルゾンちえみこと藤原しおりさん（35）のトークイベントにゲスト出演した際の様子を公開した。
【動画】「キレイになって」元“with B”コージが公開した元“ブルゾンちえみ”藤原しおりさんの近影
コージは「藤原しおりさんトークライブの裏側に潜入してきた」と題し、動画をアップ。ホテルでの様子や、舞台裏でメイクする姿など、イベント出演の裏側を披露した。
藤原さんは茶髪に金髪が交じるメッシュヘアで登場。印象を“ガラリ”と変えた近影が公開された。
コメント欄には「うれしすぎる動画」「なんか泣ける」「ほっこりしました 今でも仲良いんですね！」「2人が並ぶ姿、やっぱり好きです！」「しおりさんキレイになって」「めっちゃ楽しそう」など、さまざまな反響が寄せられている。
藤原さんは、2017年に日本テレビ系バラエティー『ぐるナイおもしろ荘』に後輩のお笑いコンビ・ブリリアン（20年3月10日に解散）と「ブルゾンちえみ with B」として出演。“キャリアウーマン”になりきり「35億」のせりふで決めるネタで優勝し一気にブレイクした。同年2月には『R-1ぐらんぷり』の決勝進出、8月には日本テレビ系『24時間テレビ』のチャリティーランナーを務めるなど活躍し、12月の『ユーキャン 新語・流行語大賞2017』では「35億」がトップ10を受賞した。20年3月に事務所を退所。24年3月には日本テレビ系バラエティー『行列のできる相談所』に出演していた。
コージは、相方のダイキとともにブリリアンとして活動し、「ブルゾンちえみwith B」の「with B」として人気に。コンビ解散後は、お笑い芸人とアメリカンフットボール選手の二刀流で活動した。
【動画】「キレイになって」元“with B”コージが公開した元“ブルゾンちえみ”藤原しおりさんの近影
コージは「藤原しおりさんトークライブの裏側に潜入してきた」と題し、動画をアップ。ホテルでの様子や、舞台裏でメイクする姿など、イベント出演の裏側を披露した。
コメント欄には「うれしすぎる動画」「なんか泣ける」「ほっこりしました 今でも仲良いんですね！」「2人が並ぶ姿、やっぱり好きです！」「しおりさんキレイになって」「めっちゃ楽しそう」など、さまざまな反響が寄せられている。
藤原さんは、2017年に日本テレビ系バラエティー『ぐるナイおもしろ荘』に後輩のお笑いコンビ・ブリリアン（20年3月10日に解散）と「ブルゾンちえみ with B」として出演。“キャリアウーマン”になりきり「35億」のせりふで決めるネタで優勝し一気にブレイクした。同年2月には『R-1ぐらんぷり』の決勝進出、8月には日本テレビ系『24時間テレビ』のチャリティーランナーを務めるなど活躍し、12月の『ユーキャン 新語・流行語大賞2017』では「35億」がトップ10を受賞した。20年3月に事務所を退所。24年3月には日本テレビ系バラエティー『行列のできる相談所』に出演していた。
コージは、相方のダイキとともにブリリアンとして活動し、「ブルゾンちえみwith B」の「with B」として人気に。コンビ解散後は、お笑い芸人とアメリカンフットボール選手の二刀流で活動した。