¶Ó¿¥·½¡¡£±£²Æü³«Ëë¤ÎÍ½Áª£±²óÀï¤Ï£±£³Æü°Ê¹ß¡¡À¤³¦£²£´£¶°Ì¤¬Áê¼ê¡¡Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹Í½Áª
¡¡¡Ú¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë£±£±Æü¡áµÈ¾¾Ãé¹°¡Û¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£´°Ì¤Ç¸½£²£³£¸°Ì¤Î¶Ó¿¥·½¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¤¬¹¬±¿¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£Æ±£²£´£¶°Ì¤Î¥¥á¡¦¥³¥Ú¥ä¥ó¥¹¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Í½Áª£±²óÀï¤Ï¡¢£±£³Æü°Ê¹ß¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±£²Æü¤Î»î¹çÆüÄø¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¶Ó¿¥¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ï½éÂÐÀï¡£¥³¥Ú¥ä¥ó¥¹¤Ï¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Ë¼«¿ÈºÇ¹â¤ÎÆ±£¹£·°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¶Ó¿¥¤Ï¡¢º£µ¨¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Àè½µ¤Î¥Ä¥¢¡¼²¼ÉôÂç²ñ¥¥ã¥ó¥Ù¥é¹ñºÝ£±²óÀï¤Ç¡¢±¦¸ª¤òÄË¤á¡¢Âè£²¥»¥Ã¥È¤ÇÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤¿¡£¾¯¤·µÙ¤ß¤ò¼è¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ù¥é¤«¤é¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«µ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£¹¡¢£±£°Æü¤È¡¢Ìó£±»þ´Ö¤Û¤ÉÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹¶¨²ñ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤é¤ÈÎý½¬¤·¤¿¡£¼ÂÀï·Á¼°¤³¤½Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅºÅÄ¹ëÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¡Ê£²Æü´Ö¤Ï¡Ë¤¤Ä¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤³¤Ê¤·¤¿¡£Ä´À°¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÍ½Áª¤Ë¤Ï¡Ë½Ð¤ëÊý¸þ¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÎý½¬¤òµÙ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤âÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢½Ð¾ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤â¤¤¤¦¡£»î¹ç¤¬£±£²Æü¤ÎÍ½ÁªÂè£±Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âè£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅºÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê£±£±Æü¤«¤é¡ËÌÀ¸åÆü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¡¢¡Ê¤±¤¬¤Ë¡Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¡£¹¬±¿¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ½Áª£±²óÀïÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¶Ó¿¥¤Î£´ÂçÂç²ñÍ½Áª½Ð¾ì¤Ï¡¢£²£°£±£°Ç¯Á´ÊÆ°ÊÍè¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¡¢ËÜÀï¤Ç¤â£³²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Á´¹ë¤ÎÍ½Áª¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£