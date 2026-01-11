鈴木愛理、胸元＆ウエスト開き衣装で抜群スタイル際立つ「妖精」「異次元の可愛さ」の声
【モデルプレス＝2026/01/11】歌手で女優の鈴木愛理が1月10日、自身のInstagramを更新。年始初のライブ衣装を披露した。
【写真】31歳元アイドル、胸元＆ウエスト開き衣装で素肌全開
1月3日にマレーシアのクアラルンプールで開催された「Anime Fantasia Live at Resort World Genting」に出演した鈴木は、「年明け1発目のライブでした」と報告し、衣装ショットやステージでの写真を複数枚投稿。胸元とウエストが開いたふわふわの袖とスカートの衣装姿で美しいデコルテをのぞかせ、「衣装もふわふわエアリーでカワイー！！！！メイクもきらきらツヤツヤでカワイー！！！！」と綴った。
この投稿に、ファンからは「妖精」「可愛すぎる」「スタイル神」「ふわふわ衣装似合いすぎ」「異次元の可愛さ」「表情も完璧」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳元アイドル、胸元＆ウエスト開き衣装で素肌全開
◆鈴木愛理、胸元＆ウエスト開き衣装姿披露
1月3日にマレーシアのクアラルンプールで開催された「Anime Fantasia Live at Resort World Genting」に出演した鈴木は、「年明け1発目のライブでした」と報告し、衣装ショットやステージでの写真を複数枚投稿。胸元とウエストが開いたふわふわの袖とスカートの衣装姿で美しいデコルテをのぞかせ、「衣装もふわふわエアリーでカワイー！！！！メイクもきらきらツヤツヤでカワイー！！！！」と綴った。
◆鈴木愛理の衣装ショットに反響
この投稿に、ファンからは「妖精」「可愛すぎる」「スタイル神」「ふわふわ衣装似合いすぎ」「異次元の可愛さ」「表情も完璧」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】