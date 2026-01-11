渡辺美奈代、キッシュ・マロンタルト…夫のリクエストに応えた豪華誕生日メニュー公開「センス抜群」「手際の良さに尊敬」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が1月10日、自身のInstagramを更新。夫の誕生日を祝う豪華な手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「センス抜群」と話題の豪華お祝い料理
渡辺は「YouTube更新！」「お誕生日ごはん！リクエスト料理と手作りケーキでお祝いします！」とコメントし、夫の誕生日のために腕を振るった料理を投稿。春菊入りのすきやき、ほうれん草たっぷりのキッシュ、マロングラッセの入ったマロンタルト、スンドゥブチゲなど、多彩なジャンルの手料理を披露している。
この投稿には「料理のクオリティが高い」「センス抜群で本当においしそう」「手際の良さに尊敬」「豪華な食卓」「リクエストに応えられるのがすごい」「深い愛情が伝わってくる」といった声が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】56歳元おニャン子「センス抜群」と話題の豪華お祝い料理
◆渡辺美奈代、夫のリクエストに応えた「バースデーお祝いごはん」を披露
渡辺は「YouTube更新！」「お誕生日ごはん！リクエスト料理と手作りケーキでお祝いします！」とコメントし、夫の誕生日のために腕を振るった料理を投稿。春菊入りのすきやき、ほうれん草たっぷりのキッシュ、マロングラッセの入ったマロンタルト、スンドゥブチゲなど、多彩なジャンルの手料理を披露している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿には「料理のクオリティが高い」「センス抜群で本当においしそう」「手際の良さに尊敬」「豪華な食卓」「リクエストに応えられるのがすごい」「深い愛情が伝わってくる」といった声が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】