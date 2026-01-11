第１０４回全国高校サッカー選手権大会（読売新聞社など後援）の準決勝が１０日、東京都のＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われた。

茨城県代表の鹿島学園は、流通経済大柏（千葉県）を１―０で下し、初の決勝進出を決めた。１２日に同競技場で行われる決勝で頂点をかけて、神村学園（鹿児島県）と対戦する。

準々決勝までに合計１５点を挙げた攻撃陣も、流通経済大柏の堅守に苦しんだ。相手ＤＦの厳しいマークを受けて思うようにボールがつながらず、前半はシュート１本に終わった。

守備でも苦しい展開が続いた。相手から計１３本のシュートを浴びたが、ＧＫプムラピー・スリブンヤコ選手（２年）、ＤＦ斉藤空人主将（３年）を中心に相手の攻撃をはね返し、得点を許さなかった。

均衡が破れたのは試合終了間際。途中出場のＦＷ堀樹矢選手（３年）が放ったシュートを相手がはじくと、こぼれ球をＦＷワーズィージェイベン勝選手（２年）が左足で冷静に押し込み、値千金の決勝ゴールを挙げた。

「本当に苦しい試合で、粘って粘って粘って、『その一瞬を待とう』と（選手たちに）言っていた」と鈴木雅人監督は試合後、振り返った。県勢の決勝進出は第５９回大会で優勝した古河一以来４５年ぶり。決勝に向けて「地道に懸命に頑張るだけ」と力強く語った。

ＧＫプムラピー選手、父と姉もスタンドで応援

タイ出身の守護神プムラピー選手は、昨年の準優勝校・流通経済大柏の猛攻を無失点に抑え、チームを決勝に導いた。相手ペースの時間が長く、苦しい展開が続く中でも「強い相手のシュートを止めるのを楽しみにしていた」と振り返る。

１７歳以下タイ代表。Ｊリーグでのプレーを夢見て鹿島学園に留学した。当初は日本語を話せなかったが、寮生活を送る中で習得していった。今では関西出身のチームメイトの影響で関西弁を話すようになったという。

準決勝は学校近くに住む母だけでなく、タイから来日した父と姉もスタンドで観戦した。家族の応援も受けて、「決勝もゼロに抑えて、仲間と優勝したい」と意気込んだ。