【なだれ注意報】福井県・大野市、勝山市に発表（雪崩注意報） 11日14:30時点
気象台は、午後2時30分に、なだれ注意報を大野市、勝山市に発表しました。
福井県では、12日明け方まで高波に警戒してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■福井市
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
■敦賀市
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
■小浜市
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■勝山市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■あわら市
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
■坂井市
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
■南越前町
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
■越前町
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
■美浜町
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
■高浜町
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
■おおい町
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
■若狭町
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m