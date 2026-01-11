TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後2時30分に、なだれ注意報を大野市、勝山市に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福井県・大野市、勝山市に発表（雪崩注意報） 11日14:30時点

福井県では、12日明け方まで高波に警戒してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■福井市
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■敦賀市
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■小浜市
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■大野市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■勝山市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■あわら市
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■坂井市
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■南越前町
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■越前町
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■美浜町
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■高浜町
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■おおい町
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■若狭町
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m