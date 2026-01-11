「ほぼほぼ女子アナになる」…今宮戎・福娘の“賃金”が明らかに 今年から増額 選考基準などもTV公開
テレビ大阪『大阪おっさんぽ』が10日に放送され、黒田有（メッセンジャー）、橋下徹が、渡辺正行を迎え、大阪・今宮戎神社を訪れた。
【番組カット】福娘からの一言に思わず笑みを浮かべる橋下徹＆黒田有
今宮戎神社では、商売繁盛を祈願する「十日戎」が開催。毎年1月9日〜11日の3日間、100万人もの参拝客が訪れる。番組では、権禰宜の大恵康弘氏が出演し、その裏側を語った。
「十日戎」の前には、敷地内の砂利をすべて撤去するという。大にぎわいとなるなかで「靴の溝に（砂利が）刺さるんですね。お帰りの方向が砂利だらけになる」からだという。重機や人力で砂利が撤去される貴重な光景が映った。
「福娘」についても明かされた。黒田は「（福娘を経て）ほぼほぼ女子アナになる」「毎日放送なんてほとんど」というほど、関西では知られた存在。一般応募で約3000人から45人を選ぶ。選考基準は、ミスコンなどとは「まったく違う」もので「笑顔と福福しさ」だという。
黒田が「下世話な質問」として時給を聞くと、「福娘になった方に賞金25万円」と説明された。昨年まで20万円だったが、世間の賃金アップにあわせ、増額したという。また、福娘の衣装もプレゼントされる。
福娘たちが、「十日戎」期間中だけでなく、官公庁、テレビ局、新聞メディアの新年あいさつなどに励む姿が描かれた。
同番組は、TVerで1月17日午後8時53分まで見逃し配信。
